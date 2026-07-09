날파리 보이고 시야 가려진다면…응급질환 '망막박리' 의심

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[스포츠조선 장종호 기자] 눈앞에 날파리나 실오라기가 떠다니는 것처럼 보이는 비문증은 노화로 인한 자연스러운 변화로 여겨지는 경우가 많다.

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하지만 비문증과 함께 번개가 번쩍이는 듯한 섬광이 보이거나 시야가 커튼을 친 것처럼 일부 가려지는 증상이 나타난다면 '망막박리'를 의심해야 한다. 망막박리는 치료 시기를 놓치면 영구적인 시력 저하나 실명으로 이어질 수 있는 응급 안과 질환인 만큼, 이상 증상이 나타나면 지체 없이 안과를 찾아 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요하다.

◇망막박리, 응급 치료 필요한 안과 질환

망막박리는 안구 안쪽에 위치한 망막이 정상 위치에서 떨어지는 질환이다. 망막은 눈으로 들어온 빛을 전기 신호로 바꿔 뇌에 전달하는 역할을 하는 조직이다. 망막이 안구 내벽에서 떨어지면 영양 공급이 차단돼 시세포 기능이 점차 떨어지고, 치료가 늦어질 경우 영구적인 시력 손상이나 실명으로 이어질 수 있다.

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가톨릭대학교 인천성모병원 안과 정석훈 교수는 "망막박리는 단순히 시력이 떨어지는 질환이 아니라 응급으로 치료가 필요한 안과 질환이다"며 "특히 황반까지 박리가 진행되기 전에 치료할수록 시력을 보존할 가능성이 높다"고 말했다.

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망막박리의 주요 원인은 망막열공이다. 노화나 고도근시 등으로 눈 속의 유리체가 액화되면서 망막과 분리되는 과정에서 망막이 찢어지거나 구멍이 생길 수 있다. 이 틈으로 액체가 스며들면서 망막이 안구 내벽에서 떨어지는 것이다. 이 밖에도 당뇨망막병증으로 섬유조직이 망막을 잡아당기는 견인성 망막박리나 염증으로 액체가 고이는 삼출성 망막박리가 발생하기도 한다.

◇비문증과 광시증이 대표 증상…정밀 검사 받아야

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고도근시가 있는 사람이나 가족력이 있는 경우, 백내장 등 안과 수술을 받은 경험이 있는 사람은 망막박리 위험이 상대적으로 높다. 눈에 강한 충격을 받았거나 외상을 입은 경우에도 발생할 수 있다.

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대표적인 증상은 비문증과 광시증이다. 비문증은 눈앞에 검은 점, 실, 날파리 같은 것이 떠다니는 것처럼 보이는 증상이고, 광시증은 실제 빛이 없는데도 번개가 치는 것처럼 번쩍이는 빛을 느끼는 증상이다. 병이 진행하면 시야의 한쪽이 커튼을 드리운 것처럼 가려지거나 사물이 찌그러져 보이고 시력이 급격히 떨어질 수 있다. 주변부부터 서서히 진행되는 경우에는 특별한 자각 증상이 없어 안과 검진에서 우연히 발견되기도 한다.

정석훈 교수는 "비문증은 노화 과정에서도 나타날 수 있지만 갑자기 개수가 크게 늘거나 광시증, 시야장애가 함께 나타난다면 반드시 망막 상태를 확인해야 한다"며 "이러한 증상이 발생하면 시간을 지체하지 말고 정밀검사를 받아야 한다"고 설명했다.

망막박리가 의심되면 동공을 확대해 망막 상태를 살펴보는 산동 안저검사를 시행한다. 필요에 따라 안저촬영, 빛간섭단층촬영(OCT), 안구 초음파 검사 등을 시행해 망막의 손상 범위와 상태를 정확하게 확인한다.

치료는 망막이 얼마나 떨어졌는지와 황반 침범 여부에 따라 달라진다. 망막열공만 있고 박리가 초기 단계인 경우에는 레이저 광응고술로 열공 주변을 고정해 망막박리 진행을 막을 수 있다. 하지만 망막이 이미 떨어진 경우에는 대부분 수술이 필요하다.

망막 상태와 박리 범위에 따라 유리체절제술이나 공막돌륭술을 시행한다. 유리체절제술은 망막을 잡아당기는 유리체를 제거한 뒤 레이저 치료를 시행하고, 가스나 실리콘 기름을 주입해 망막이 다시 붙도록 돕는 방법이다. 공막돌륭술은 안구 바깥쪽에서 실리콘 재료를 이용해 망막을 원래 위치에 밀착시키는 수술이다. 환자의 망막 상태와 박리 범위에 따라 두 수술을 단독 또는 병행해 시행한다. 수술 후 가스를 주입한 경우에는 일정 기간 엎드린 자세 등을 유지해야 치료 효과를 높일 수 있다.

◇고도근시·가족력 등 있다면 정기적인 안과 검진 필요

망막박리는 특별한 예방법은 없지만 고위험군이라면 정기적인 안과 검진이 도움이 된다. 고도근시가 있거나 망막질환 가족력이 있는 경우, 안과 수술을 받은 경험이 있다면 증상이 없더라도 정기적으로 안저검사를 받는 것이 좋다. 또한 눈에 강한 충격을 피하고 운동이나 작업 중 외상 위험이 있는 경우에는 보호안경을 착용하는 것이 도움이 된다.

정석훈 교수는 "망막박리는 치료 시기가 시력 예후를 좌우하는 질환이다"며 "갑자기 비문증이 심해지거나 광시증, 시야가 가려지는 증상이 나타난다면 단순한 피로나 노화 현상으로 넘기지 말고 정확한 진단과 치료를 받아야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com