[경마] 한국마사회, 서울진로직업박람회 첫 참가…'말랑말랑 마음교실' 선보인다

말랑말랑 마음교실 프로그램 현장. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 오는 14일부터 17일까지 나흘간 서울 양재 aT센터에서 열리는 '2026 서울진로직업박람회'에 처음 참가한다고 밝혔다.

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서울특별시교육청이 주관하는 이번 박람회는 매년 4만 명 이상이 찾는 청소년 진로 체험 행사다. 한국마사회는 제2전시장 3층 GREEN ZONE G29 부스(진로 분야 'F 따뜻한 사회')에서 다양한 말 산업 교육 프로그램을 선보인다.

말과 교감하며 배우는 '말랑말랑 마음교실'

한국마사회는 대표 교육 프로그램인 '말과 함께하는 교육프로그램 말랑말랑 마음교실'을 소개한다. 이 프로그램은 말을 직접 타지 않고도 포니와 미니어처 등 소형마를 관찰하고 교감하는 활동을 통해 공감과 배려, 책임감, 생명존중의 가치를 배우도록 구성됐다. 지난해 지자체와 교육지원청이 함께한 돌봄교실 시범사업으로 시작됐으며, 올해 상반기에는 초등학교와 지역돌봄센터 5곳에서 운영됐다.

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미니어처 교감·XR기승기 체험

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박람회 기간 학생들은 승마지도사의 안내에 따라 미니어처와 포니를 직접 쓰다듬고 함께 걸으며 말과 교감하는 시간을 갖는다. 생명존중과 정서적 안정의 가치를 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성했다.

실감형 승마 콘텐츠인 'XR기승기' 체험도 마련된다. 학생들은 안전한 환경에서 실제 승마와 유사한 몰입감을 경험하며 승마의 즐거움을 체험할 수 있다.

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승마지도사와 함께하는 진로 탐색

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모든 프로그램은 현직 승마지도사가 직접 진행한다. 학생들은 말 산업 현장의 이야기를 듣고 승마지도사의 역할과 관련 직업을 이해하는 등 말 산업 분야의 다양한 진로를 살펴볼 수 있다.

한국마사회 관계자는 "서울진로직업박람회에 처음 참가해 청소년들이 말과 함께하는 교육의 가치를 직접 체험할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "이번 프로그램이 생명의 소중함을 배우고 말 산업 분야의 다양한 진로를 탐색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com