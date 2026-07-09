보험사기 의혹 압수수색 자생한방병원 "일방 주장…허위 고소에 법적 조치 검토"

경찰이 9일 수백억원대 보험사기 혐의를 받는 자생한방병원을 압수수색했다. 서울 강남구 자생한방병원 앞 모습. 연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 경찰이 수백억원대 보험사기 혐의로 압수수색을 벌인 가운데 자생한방병원이 사실무근이라고 반박했다.

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의료계와 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 9일 오전 강남구 자생한방병원과 자생의료재단 등 5곳을 상대로 압수수색 영장을 집행했다.

앞서 삼성화재와 현대해상 등 4개 보험사는 자생한방병원이 교통사고 환자들에게 한약을 무분별하게 처방해 수백억원의 보험금을 챙겼다며 경찰에 고소장을 제출한 것으로 알려졌다. 고소장에는 자생의료재단 이사장과 전국 21개 자생한방병원장 등 23명이 피고소인으로 적시된 것으로 전해진다.

관련 법령에 따르면 의료진은 교통사고 환자의 증상과 질병에 맞게 개별적으로 한약을 처방해야 한다.

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경찰은 이번 압수수색을 통해 처방 기록 등을 확보, 조직적인 보험금 편취 정황이 있었는지 분석할 것으로 보인다.

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반면 자생한방병원 측은 보험사기 등의 주장이 사실이 아니라고 반박했다.

자생한방병원은 이날 발표한 입장문을 통해 '교통사고 환자들에게 공장에게 미리 만들어진 한약을 무분별하게 처방했다'거나 '수백억 원대 보험사기 혐의가 있다'는 취지의 일부 보도 내용은 사실과 전혀 다르며, 객관적 근거가 없는 일방적인 주장이라고 강조했다.

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또한 "한약은 환자의 증상과 체질, 병력, 진단 결과 등을 종합적으로 고려해 개별적으로 처방하는 것이 원칙"이라면서 "관련 법령과 의료기준에 따라 환자 개인별 처방전에 근거해 한약을 조제하고 있으며, 모든 조제는 환자별 처방 내용에 맞춰 개별적으로 이루어지고 있다"고 설명했다. 이어 "일부에서 제기된 것과 같은 일괄 제조 및 일괄 투약은 의료 원칙상으로도, 실제 진료 과정에서도 있을 수 없는 사안"이라며 "이와 유사한 내용의 보험사 고소·고발은 과거에도 반복적으로 제기됐지만 수사기관은 '혐의없음' 또는 '불송치' 처분을 내렸다. 현재까지 동일하거나 유사한 사안과 관련해 총 8건의 불송치 결정이 내려지는 등 관련 의혹은 인정되지 않았다"고 지적했다.

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그러면서 "일부 보험사들이 동일한 내용을 반복적으로 문제 삼아 고소를 이어가는 것은 고소권 남용에 해당할 소지가 있다고 판단하며, 이는 의료기관의 정상적인 진료를 위축시키고 환자의 진료 선택권에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 깊은 우려를 표한다"며 "허위 또는 왜곡된 주장으로 의료기관의 명예와 신뢰를 훼손하는 행위에 대해 엄중히 인식하고 있다. 향후 허위 고소 및 사실과 다른 주장에 대해서는 관련자들을 상대로 무고를 비롯한 가능한 모든 법적 조치를 적극 검토할 예정"이라고 강조했다.

자생한방병원 관계자는 "앞으로도 관련 법령과 의료윤리를 철저히 준수하며, 환자 개개인의 상태에 맞는 맞춤형 진료와 안전한 한약 조제를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com