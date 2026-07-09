KT, Y아티스트 본격활동 시작…AI 영상 크리에이터 선발

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KT가 Y아티스트의 본격활동을 시작한다. Y아티스트는 KT Y브랜드가 운영하는 청년 창작자 지원 프로그램이다. KT는 Y아티스트 레이블 AI 영상 공모전을 진행, 청년 창작자 6인을 최종 선발했다.

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9일 KT에 따르면 'Y덤 혜택'을 주제로 진행된 공모전에는 총 271명의 AI 영상 크리에이터가 지원했다. 선발은 전문 심사위원 평가와 Y박스 이용자 투표를 거쳐 진행됐으며, 공개 투표 결과에 따라 대상(500만원) 1명, 최우수상(300만원) 2명, 우수상(100만원) 3명 등 총 6명을 선발했다.

선정된 Y아티스트들은 KT의 다양한 마케팅 프로젝트와 콘텐츠 제작 활동에 참여하게 된다. 청년 소상공인을 지원하는 '와이로운가게' 등 상생 프로그램과 협업도 진행한다. KT는 다양한 협업과 성장 지원 프로그램을 통해 청년 창작자들의 역량 강화를 지속 지원할 예정이다.

공모전 수상작은 광화문 KT West 사옥 외벽의 초대형 미디어월 'KT Square'와 KT 지니TV VOD를 통해 공개된다. KT는 이를 통해 청년 창작자들의 작품을 보다 많은 시민과 고객들에게 선보이고 창작 활동 저변을 확대할 계획이다.

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김영걸 KT Customer사업본부장(상무)은 "AI 영상 크리에이터 선발을 시작으로 앞으로도 다양한 분야의 청년 아티스트를 발굴하고 함께 성장할 수 있는 협업 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com