인스파이어, 인바운드 비즈니스 커넥트 2026 개최 '외국 관광객 유치' 박차

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인스파이어 엔터테인먼트 리조트(인스파이어)가 외국인 관광객 유치에 적극 나서고 있다. 최근 주요 인바운드 여행사 및 관광업계 관계자를 대상으로 '인바운드 비즈니스 커넥트 2026(Inbound Business Connect 2026)' 행사를 개최했다.

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9일 인스파이어에 따르면 지난 8일 개최된 인바운드 비즈니스 커넥트 2026은 방한 외국인 관광객 유치 확대를 위한 전략적 파트너십을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 한국여행업협회(KATA) 회원사를 비롯해 주요 인바운드 여행사 및 관광업계 관계자 약 250명을 초청해 인스파이어의 차별화된 관광 콘텐츠와 외국인 고객 유치 전략, 협력 프로그램 등을 소개했다. 특히 카지노 매스(Casino Mass)팀과 협업해 카지노 인센티브 프로그램 및 외국인 고객 대상 파트너십 기회를 소개와 함께 여행업계와 협업 방향 등이다.

김윤아 인스파이어 세일즈 AVP는 "차별화된 엔터테인먼트 콘텐츠와 통합형 리조트 경험을 기반으로 한국을 대표하는 글로벌 관광 목적지로 자리매김할 수 있도록 다양한 파트너십 활동을 지속해 나갈 예정"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com