LG전자, 대용량 세탁기 B2B 시장 공략 강화…유럽 시작, 프로페셔널 6종 순차 출시

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LG전자가 대용량 세탁기 B2B 시장 공략에 나선다. 프로페셔널(LG Professional)을 순차적으로 출시, 글로벌 가전 B2B 시장 내 입지를 강화한다는 방침이다.

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9일 LG전자에 따르면 LG 프로페셔널은 20Kg 이상의 대용량 세탁기다. 30·25·20kg 세탁기, 30·25kg 건조기, 세탁과 건조를 한 대로 모두 수행하는 일체형 세탁건조기 콤보(세탁 25kg, 건조 16kg) 등 총 6종으로 구성된다.

이달 유럽을 시작으로 아시아, 북미 등 주요 시장에 LG 프로페셔널을 순차직으로 선보인다. 유럽은 관광 산업이 발달하고 고령 인구 비중이 높아 호텔, 병원, 요양시설 등을 중심으로 대용량 세탁가전 수요가 늘고 있는 곳으로 분류된다.

LG 프로페셔널은 핵심 부품 기술력에 AI를 더한 'AI 코어테크'를 기반으로 대용량 세탁물을 섬세하고 꼼꼼하게 세탁·건조하면서 에너지 효율을 높인 것이 특징이다. AI가 세탁물 무게를 분석한 뒤 물 사용량을 조절하고 건조 조건을 최적화해 시간은 물론 물과 전기 사용량을 줄인다.

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LG전자 프로페셔널은 모터 기술력을 앞세워 최대 1100rpm 고속 탈수로 세탁 후 잔류 수분을 줄여 건조 시간을 단축한다. 1100rpm은 세탁조가 1분에 최대 1100회, 1초에 약 18회 회전하는 속도다. 안정적 구동을 위한 '다이내믹 볼 코어 시스템(Dynamic Ball-Core System)'도 적용했다. 해당 시스템은 자이로 센서로 드럼 내부의 불균형을 감지하고 자동으로 보정해 고속 탈수 시 발생할 수 있는 진동과 소음을 줄인다.

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건조기와 일체형 세탁건조기에는 저온 제습 방식의 '듀얼 인버터 히트펌프'를 적용했다. 히트펌프는 냉매 순환 과정에서 발생한 열을 활용해 세탁물의 수분을 제거한다. 이밖에 열기를 배출하기 위한 덕트 설치가 필요 없고, 벽에 구멍을 내는 타공의 번거로움이 없는 것도 장점이다.

손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 "AI와 고효율 기술, 통합 관리 솔루션을 통해 고객이 세탁 사업장을 더 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하고, 글로벌 상업용 세탁 시장에서 사업을 적극 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com