"55세 이상 고령 비만 환자도 대사비만수술 안전·효과 확인"

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 55세 이상 고령 비만 환자에서도 대사비만수술이 안전하게 시행될 수 있으며, 당뇨병 등 주요 대사질환 개선에도 효과적이라는 연구결과가 나왔다.

Advertisement

김상현(순천향대서울병원 외과), 이윤택(이대서울병원 외과), 이한홍·서호석(서울성모병원 외과), 박영석(분당서울대병원 외과), 손상용(아주대병원 외과), 이창민(고려대안산병원 외과) 교수 연구팀은 지난 5월 대한외과학회 공식 학술지 'Annals of Surgical Treatment and Research'에 발표한 '55세 이상 동아시아 비만 환자에서 대사비만수술의 안전성과 효과 분석(Efficacy and safety of metabolic bariatric surgery in patients aged ≥55 years: a multicenter retrospective cohort study in East Asians)' 논문에 이 같은 내용을 담았다.

연구팀은 2019년 1월부터 12월까지 국내 6개 병원에서 대사비만수술을 받은 환자 410명을 분석했다. 이 중 55세 이상 고령군은 39명, 55세 미만 젊은군은 371명이었으며, 두 군 간 수술 안전성과 수술 1년 후 체중 감소 및 동반질환 개선 효과를 비교했다.

연구 결과, 수술 시간과 수술 후 입원 기간, 합병증 발생률, 재수술 및 재입원율, 사망률에서 두 군 간 유의한 차이는 없었다. 전체 합병증 발생률은 고령군 12.8%, 젊은군 7.5%로 통계적으로 차이가 없었으며, 양 군 모두에서 수술 관련 사망 사례는 발생하지 않았다. 이는 고령 환자에서도 적절한 사전 평가와 체계적인 관리가 이루어진다면 비만 수술이 충분히 안전하게 시행될 수 있음을 의미한다.

Advertisement

대사질환 개선 효과도 확인됐다. 수술을 받은 뒤 1년이 지났을 때, 당뇨병이 완전히 좋아져 약을 끊고도 정상 혈당을 유지한 비율은 고령군 54.5%, 젊은군 79.5%였다. 이상지질혈증은 약을 복용하지 않아도 정상 수치가 유지된 경우가 고령군 12.5%, 젊은군 44.4%로 나타났다. 고혈압의 경우에는 약 없이 정상 혈압을 유지한 비율은 고령군 34.6%, 젊은군 57.5%였다.

Advertisement

고령군은 젊은군보다 질환이 완전히 사라진 비율은 다소 낮았다. 하지만 병이 완전히 없어지지 않았더라도, 수치가 좋아지거나 약을 줄일 수 있을 정도로 상태가 뚜렷하게 호전된 경우까지 함께 계산하면, 90%이상에서 당뇨·고혈압·고지혈증 등 대사질환이 분명히 좋아진 것으로 나타났다.

김상현 순천향대서울병원 외과 교수는 "이번 연구는 55세 이상 고령 비만 환자에서도 대사비만수술이 안전하게 시행될 수 있다는 점을 입증한 결과이다"며 "연령만을 이유로 수술을 제한하기보다는 환자의 전신 상태와 동반질환을 종합적으로 평가해 적극적인 치료를 고려해야 한다"고 밝혔다.

Advertisement

이윤택 이대서울병원 외과 교수는 "이번 연구로 고령 환자의 대사비만수술이 단순 체중 감량을 넘어 합병증 예방에도 큰 도움이 된다는 점을 확인했다"며 "대부분의 환자에게서 대사질환이 뚜렷하게 호전된다는 점은 임상적으로 매우 의미 있는 결과라고 할 수 있다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com