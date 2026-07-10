추첨 전 과정 공개 공정성·투명성 강화...동행복권, 연금복권720+ ‘720 Day’ 성료

제공=동행복권

Advertisement

Advertisement

복권수탁사업자 동행복권은 지난 9일 서울 상암 MBC에서 연금복권720+ 대국민 참관 행사 '720 Day'를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

Advertisement

'720 Day'는 연금복권 추첨의 전 과정을 국민에게 공개해 복권 추첨의 공정성과 투명성을 알리고, 복권기금에 대한 이해와 공감대를 높이기 위해 마련된 행사다.

2023년 처음 시작된 이후 올해로 4회째를 맞았으며, 올해는 복권기금의 사회적 가치를 쉽고 재미있게 전달하는 데 중점을 두고 진행됐다.

행사는 1부 '복권기금 골든벨 따뜻한 동행'과 2부 '연금복권720+ 추첨 공개 생방송 참관'으로 구성됐다.

Advertisement

사전 모집을 통해 선정된 참관인 80명과 복권기금 지원사업 수혜기관 관계자들이 참석했으며, 전 과정은 MBC 로또·연금복권 방송 유튜브 채널 '알아볼권리'를 통해 생중계돼 온라인에서도 누구나 함께할 수 있도록 했다.

Advertisement

1부에서는 복권과 복권기금을 주제로 한 참여형 퀴즈 프로그램 '복권기금 골든벨'이 진행됐다.

참가자들은 주거복지, 장학사업, 문화예술 지원 등 복권기금 지원사업과 관련된 문제를 풀며 복권기금이 우리 사회에 기여하는 역할을 자연스럽게 이해하는 시간을 가졌다.

Advertisement

이어 한국보훈복지의료공단, 한국장학재단, 한국건강가정진흥원, 한국토지주택공사(LH), 영화진흥위원회, 한국산림복지진흥원 등 복권기금 지원사업 기관 관계자들이 사업 성과와 수혜 사례를 소개하며 복권기금의 공익적 가치와 사회적 의미를 공유했다.

Advertisement

2부에서는 연금복권720+ 추첨방송이 진행되는 스튜디오에서 추첨기 점검, 추첨볼 선정, 리허설 등 추첨 전 준비 과정을 공개했으며, 생방송에서는 참관인들이 추첨 전 과정을 직접 지켜보며 추첨의 공정성과 신뢰성을 확인했다.

이와 함께 상암 MBC 경영센터 1층에는 복권기금 전시관을 운영해 복권기금 지원사업의 주요 성과를 소개하고, 다양한 체험 프로그램과 경품 이벤트를 마련해 방문객들의 관심과 참여를 이끌었다.

동행복권 관계자는 "이번 '720 Day'는 국민이 직접 연금복권 추첨 과정을 확인하고, 복권기금이 우리 사회 곳곳에서 어떻게 활용되고 있는지를 함께 살펴볼 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 복권 추첨의 공정성과 신뢰성을 더욱 높이고, 복권기금의 공익적 가치를 보다 쉽고 친근하게 전달할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.