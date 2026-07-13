칩플레이션 확산, 완제품 이어 A/S·수리비도 오른다

칩플레이션에 따른 소비자 부담이 커질 전망이다. 칩플레이션은 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 반도체 품귀 현상으로 부품·자재 가격이 오르면서 관련 제품 가격이 상승하는 현상을 말한다. 전기차와 스마트폰 등 완제품 가격에 이어 최근에는 A/S·수리시장으로까지 그 여파가 확대되는 모습이다.

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13일 IT업계에 따르면 삼성전자는 최근 삼성전자서비스에 납품하는 수리용 자재비를 인상했다. 지난 1월에 이어 두 번째다. 스마트폰 등 모바일경험(MX)사업부 제품의 자재비는 평균 5%, 생활가전(DA)사업부 제품의 자재비는 평균 9% 인상됐다. 스마트폰에 탑재되는 칩과 패널뿐만 아니라 에어컨·세탁기 등에 들어가는 모터와 컴프레셔 등 각종 부품도 인상 대상에 포함됐다.

수리용 자재비 인상은 소비자가 부담하는 A/S 비용 상승으로 이어질 가능성이 높다. A/S·수리 비용의 80~90%가 자재비인 것으로 알려져 있기 때문이다. 삼성전자서비스의 수리용 자재비 인상은 부품·자재 가격 상승과 경쟁사들의 비용 인상에 따른 불가피한 결정으로 알려졌다.

주요 전자 브랜드들도 올해 들어 여러 차례 제품 가격을 인상했다. 애플은 부품·자재비 상승을 반영해 최근 맥과 아이패드 전 제품 가격을 15~25%가량 인상했다. 소니와 샤오미, HP, 델 등 글로벌 전자업체들도 주요 제품 가격을 올렸다. 메모리 반도체뿐만 아니라 전자제품에 탑재되는 각종 부품 가격이 오르면서 수익성 개선을 위한 가격 조정이 불가피했던 것으로 풀이된다.

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IT업계는 칩플레이션이 당분간 이어질 것으로 전망하고 있다. 주요 메모리 업체들의 감산 기조가 지속되는 가운데 대만 업체들의 DDR4 생산 확대만으로는 공급 부족을 해소하기 어렵기 때문이다. 시장조사업체 트렌드포스는 이러한 수급 여건을 고려할 때 D램 가격이 3분기에도 오름세를 이어갈 것으로 전망했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com