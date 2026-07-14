BTS 프로젝트 품은 뉴욕 소노캄…소노인터내셔널 공식 협업

◇뉴욕 33호텔 바이 소노캄(33 Hotel by SONO Calm)

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소노인터내셔널의 뉴욕 33호텔 바이 소노캄(33 Hotel by SONO Calm)이 BTS로 물든다.

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14일 소노엔터내셔널에 따르면 'BTS 더 시티 아리랑-뉴욕' 프로젝트와 공식 파트너십을 체결, 뉴욕 '33호텔 바이 소노캄'이 공식 협업 호텔로 선정됐다. BTS 더 시티 아리랑-뉴욕은 방탄소년단의 뉴욕 콘서트를 기념해 준비된 메가 프로젝트다. 33호텔 바이 소노캄은 7월 24일부터 8월 9일까지 '더 시티 아리랑' 테마 객실 및 식음료를 제공하고, 특별 체험 프로그램도 선보인다. 체험 프로그램은 뉴욕의 역사적 스토리와 프로젝트의 세계관을 결합한 형태로 진행된다. 체크인 시 제공되는 'BTS 더 시티 아리랑 패스포트를 활용해 미션을 수행하고 브루클린 브리지, 피어 17 등 뉴욕의 대표 명소를 방문하며 자신만의 여정을 기록하는 식이다. 뉴욕의 33호텔 바이 소노캄은 총 7층, 객실 66실 규모의 5성급 호텔로 맨해튼 시포트 디스트릭트 지구에 있다. 이스트 강과 브루클린 브리지 뷰를 감상할 수 있는 동시에 문화·엔터테인먼트의 허브인 피어 17과 맞닿아 있어 야외 콘서트, 루프탑 다이닝, 플래그십 스토어 등 트렌디한 뉴욕 문화도 함께 즐길 수 있다.

소노인터내셔널 관계자는 "세계 문화의 중심지인 뉴욕에서 글로벌 콘텐츠와 연계한 하스피탈리티 산업을 선보일 수 있게 됐다"며 "고객과 함께 경험할 수 있는 독창적인 글로벌 콘텐츠들을 계속해서 확장해 나갈 예정"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com