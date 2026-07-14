이준호 굿즈 증정부터 VIP 고객 공항 모빌리티 서비스까지…면세업계, 바캉스 시즌 본격 프로모션 스타트

본격적인 바캉스 시즌을 맞아 해외여행이 늘어나면서, 면세점 업계가 본격 프로모션에 들어갔다.

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신라면세점은 오는 8월 16일까지 경품 이벤트와 여름 시즌 특가 상품 기획전 및 다양한 할인 혜택 등을 포함한 메가 프로모션 '신라는 세일'을 진행한다.

우선 기존 고객은 100달러 이상, 신규 고객은 1달러 이상 구매 시 추첨을 통해 '신라모노그램 강릉 숙박 패키지' 경품 이벤트에 응모할 수 있다. 또한, 신라면세점은 홍보모델 이준호와 함께하는 팬미팅 초대 이벤트도 마련했다. 내국인 고객을 대상으로 행사 기간 중 250달러 이상 구매하고 상품 인도를 완료한 고객은 응모를 통해 이준호 팬미팅 초대권(1인 2매)을 받을 수 있다.

이 밖에도 신라인터넷면세점에서는 여름 시즌 상품 특가 판매전, 간편결제 및 카드사별 추가 할인 혜택을 제공한다. 아울러 행사 기간 중 신라면세점 신규 가입 회원을 위한 웰컴 혜택과 친구 초대 이벤트도 함께 진행한다. 신라면세점 오프라인 각 지점(서울점, 제주점, 인천공항점)에서도 특가 상품 기획전을 운영해 고객 혜택을 강화한다.

이미지 제공=롯데면세점

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롯데면세점도 온·오프라인 대규모 할인 프로모션을 진행한다.

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우선 오는 8월 31일까지 진행되는 '롯면쎄'를 통해 시내점에서는 토리버치, 지미추 등 유명 패션 브랜드 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다. 또한 다양한 카테고리에서 행사 참여 브랜드 구매 고객을 대상으로 사은품을 증정한다. 아울러 롯데면세점 명동본점, 월드타워점, 제주점에서 패션 및 시계·주얼리 카테고리 구매 고객에게, 부산점에서는 전 카테고리 구매 고객에게 구매 금액에 따라 평일 최대 154만 원의 LDF PAY를 증정한다. 롯데인터넷면세점에서도 오는 8월 25일까지 여름 쇼핑 페스타 '면세일'을 진행한다. 랑콤, 바이레도, 질스튜어트, 페레가모, 다이슨, LG프라엘 등 인기 상품을 최대 70% 할인된 가격에 선보이며, 하루 두 차례 선착순 할인 쿠폰을 지급한다.

경품 이벤트도 진행한다. 8월 31일까지 롯데면세점 시내점에서 300달러 이상 구매하고 응모한 내국인 고객을 대상으로 추첨을 통해 시그니엘 서울 1박 숙박권(1명), 레이벤 메타 헤드라이너 스마트 카메라 선글라스(20명), 라세느 식사권 2인(4명) 등 다양한 경품을 증정한다. 특히 월드타워점에서는 제주항공 국제선 왕복항공권(2명), 고베행 왕복항공권(2명)을 단독 경품으로 추가 제공한다. 롯데인터넷면세점은 카카오페이와 함께 '해외 바캉스 올패스' 경품 이벤트를 진행한다. 행사 기간 동안 카카오페이로 5만 원 이상 결제하고 상품 인도를 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 발리 오베로이, 홍콩 더 랭함, 이스트 베이징 호텔 2박 숙박권을 증정한다. 또한 롯데인터넷면세점 전 회원을 대상으로 홍콩 더 랭함 호텔 특별 숙박 프로모션과 이스트 베이징 호텔 객실 업그레이드 및 웰컴 과일 플레이트 제공 혜택을 선보인다.

◇신세계면세점 공항 모빌리티 서비스. 사진제공=신세계면세점

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신세계면세점은 멤버십 로열티 프로그램의 일환으로, VIP 고객을 위한 프리미엄 픽업 서비스인 '공항 모빌리티 서비스'를 공식 오픈했다.

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면세업계 최초로 선보이는 VIP 전용 픽업·샌딩 서비스로, 해외 출·귀국을 앞둔 고객이 원하는 장소와 시간에 차량을 예약하면, 전문 드라이버가 자택과 공항을 편안하게 오갈 수 있도록 이동을 지원한다. 인천공항과 김포공항 이용 고객 모두 이용할 수 있다. 특히 항공편 정보 API를 연동해 출·도착 시간과 운항 현황을 실시간으로 확인하고, 항공편 지연이나 일정 변경에도 유연하게 대응할 수 있도록 고객 편의성을 높였다. 신세계면세점은 "향후 외국인 고객을 대상으로 호텔과 공항을 연결하는 서비스로 확대하며 고객 만족도를 높여 나갈 계획이다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com