해외 이용시 할인부터 독서 플랫폼 무료 구독까지…카드업계, 휴가철 다양한 서비스·이벤트 진행

본격 휴가철을 맞아 카드업계가 다양한 맞춤 서비스와 이벤트를 선보인다.

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국내외 여행지 사용 혜택은 물론 쇼핑 할인 이벤트부터 독서 플랫폼 무료 구독 프로모션까지 다양하다.

이미지 제공= KB국민카드

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KB국민카드는 'KB국민 트래블러스 체크카드' 서비스를 개편했다. 14일부터 해외 가맹점 이용 시 10%(월 최대 1만원)를 할인해주는 혜택을 새롭게 제공한다. 기존 해외 가맹점 및 해외 ATM 수수료 면제 서비스(월 10회 면제)에 더해 실질적인 할인 서비스까지 제공하면서 해외 이용 고객의 체감 혜택을 한층 강화했다.

해외 결제계좌로 연결 가능한 KB국민은행 외화통장 이용 가능 통화도 기존 미국 달러(USD) 1종에서 엔(JPY), 유로(EUR), 파운드(GBP) 등을 포함한 11종으로 확대했다. 이에 따라 고객은 하나의 카드로 KB Pay 외화머니(56종 통화 지원)와 외화통장(11종 통화 지원) 가운데 해외 출금수단을 선택하여 이용할 수 있으며, 두 가지 출금수단을 모두 등록한 경우 필요에 따라 해외 출금수단을 실시간 변경해 사용할 수 있다.

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카드 디자인에는 자개 느낌의 소재를 적용해 한국의 아름다움을 현대적으로 담아낸 '트래블러스 앰배서더(Ambassador)' 에디션을 새롭게 선보인다.

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KB국민카드는 이번 개편을 기념해 연말까지 일본 돈키호테에서 건당 2만엔(JPY) 이상 이용 시 1000엔(JPY) 캐시백 프로모션을 진행한다. 또한 라쿠텐 트래블에서 일본 숙소 예약 시 30% 즉시 할인(최대 100달러) 혜택을 8월 말까지 제공한다.

이미지 제공=삼성카드

삼성카드는 캐리비안 베이 이용 고객을 위한 할인 이벤트를 진행한다. 오는 8월 30일까지 캐리비안 베이에서 삼성카드로 대인 종일권을 구매하면 최대 50% 할인을 받을 수 있다. 또한, 캐리비안 베이 스마트예약을 통해 대인종일권과 메가스톰 Q-Pass를 결제하면 우대가 혜택을 받을 수 있다. 메가스톰 Q-Pass 패키지는 일일 선착순 100매 한정으로 제공된다.

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오는 7월 31일까지 모니모 앱에서 이벤트를 링크(LINK)한 후 이용조건을 달성하면 받을 수 있는 쇼핑 할인 이벤트도 진행한다. 이마트 에브리데이 온·오프라인 이용시 3000원 할인을 받을 수 있으며, 롯데슈퍼 오프라인에서 3000원 할인을, GS더프레시 오프라인에서도 5000원 할인을 제공한다. 슈퍼마켓 할인은 5만원 이상 이용 시 받을 수 있다.

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대형마트도 포함된다. 롯데마트에서 결제하면 4000원, 이마트 이용시 5000원, 트레이더스에서는 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 대형마트 할인 혜택은 롯데마트·이마트에서 10만원 이상, 트레이더스에서는 15만원 이상 이용시 받을 수 있다.

여행 고객을 위한 혜택도 제공한다. 해외 온·오프라인 가맹점 이용시 캐시백 혜택을 제공하며, 여행·항공·면세점 업종에서 최대 3개월 무이자할부 혜택을 받을 수 있다. Mastercard, Visa, Amex, UnionPay 등 브랜드사 카드 이용 고객은 해외 현지에서 제공되는 다양한 혜택을 받을 수 있다.

이미지=BC카드

BC카드는 오는 31일까지 누적 회원 수 1000만명을 보유한 국내 최대 독서 플랫폼 kt밀리의서재와 '페이북'을 통해 무료 구독 프로모션을 진행한다.

페이북 회원이라면 누구나 '밀리의서재 1개월 무료 구독권'을 제공받을 수 있다. 특히 밀리의서재를 처음 이용하는 회원은 첫 달 무료 혜택이 추가로 적용돼 최대 2개월까지 무료로 서비스를 이용할 수 있다. 밀리의서재 공식 홈페이지를 통해 신규 가입 후 등록 가능하며 선착순 총 2만명에게 제공된다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com