[SC 건강칼럼] '어지럽다'는 한마디 속에 숨은 질환들

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어지럼증은 누구나 한 번쯤 경험하는 흔한 증상이지만, 모든 어지럼증이 같은 원인에서 비롯되는 것은 아니다. 어지럽고 쓰러질 것 같은 증상이 반복된다면 뇌졸중이나 심혈관질환, 전정기관 이상 등 다양한 질환을 의심해야 한다.

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우선 주위가 빙빙 돌거나 몸이 흔들리는 듯한 증상은 회전성 어지럼증에 가깝다. 귀의 전정기관 이상과 관련되는 경우가 많으며, 대표적으로 이석증, 전정신경염, 메니에르병 등이 있다. 대부분 적절한 치료로 호전될 수 있지만 증상이 심하거나 반복된다면 진료를 받아야 한다.

눈앞이 캄캄해지거나 쓰러질 것 같은 느낌은 실신과 관련된 증상일 수 있다. 이 경우 기립성 저혈압 등으로 뇌로 가는 혈류가 일시적으로 줄면서 어지럼증, 실신, 보행 불안정이 나타날 수 있다. 특히 갑자기 일어설 때 증상이 반복되거나 실제로 쓰러진 적이 있다면 정확한 원인 평가가 필요하다.

어지럼증 증상 중에서도 보행 불안정이 심해 혼자 앉거나 서 있기 어렵고, 벽을 짚고도 걷기 힘들 정도라면 즉시 병원을 방문하는 것이 좋다. 특히 갑작스러운 보행장애와 함께 편측 마비, 감각 저하, 발음 이상, 복시, 심한 두통이 나타나면 뇌졸중 가능성이 있으므로 신속한 진료가 필요하다. 증상을 단순 어지럼증으로 여기고 방치하면 원인 질환의 진단이 늦어질 수 있고, 낙상이나 골절 같은 2차 사고로 이어질 수 있다.

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어지럼증의 정확한 진단을 위해서는 증상의 양상, 지속 시간, 유발 요인, 동반 증상을 먼저 확인한다. 이후 동공 반사와 안구운동, 발음, 근력, 감각, 보행 상태 등을 종합적으로 평가해 귀의 문제인지, 뇌·신경계의 문제인지 감별한다. 중추신경계 질환이 의심되는 경우에는 뇌 MRI 등 영상 검사를 통해 원인을 확인한다.

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치료는 원인 질환에 따라 달라진다. 뇌경색 등 급성 뇌혈관질환이 의심되는 경우에는 증상 발생 시점과 영상검사 결과를 바탕으로 급성기 치료 여부를 신속히 판단해야 한다. 항혈전제, 지질강하제 등 약물치료와 혈압·당뇨·고지혈증 같은 혈관 위험인자 관리가 필요하다.

보행장애의 원인이 파킨슨병이라면 도파민 관련 약물치료를 시행하고, 보행장애와 균형 저하를 줄이기 위한 운동·재활치료를 병행한다. 말초신경 이상이나 비타민 결핍이 확인되면 영양 치료와 원인 교정을 통해 증상을 관리한다.

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균형 기능을 유지하고 낙상을 예방하기 위해서는 평소 생활습관 관리가 중요하다.

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걷기와 같은 규칙적인 유산소 운동과 하체 근력 강화 운동은 신체 균형을 유지하는 데 도움이 된다. 또한 충분한 수분 섭취를 통해 기립성 저혈압을 예방하고, 혈압·당뇨·고지혈증 등 혈관 위험인자를 꾸준히 관리할 필요가 있다.

특히 고령 환자는 낙상 예방에 더욱 신경 써야 한다. 낙상은 골절과 같은 큰 부상으로 이어질 수 있어 지팡이와 워커 등 보조기구를 적극적으로 활용하고, 어지럼증이 있을 때는 무리하게 걷지 않는 것이 바람직하다. 미끄러운 바닥이나 문턱을 정리하고, 야간에는 충분한 조명을 확보하는 등 생활 환경을 안전하게 유지해야 한다.

도움말=강동경희대학교병원 신경과 김윤 교수