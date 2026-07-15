경륜경정총괄본부, 지역사회와 청소년 불법도박 예방 캠페인 전개

경륜경정총괄본부, 광명경찰서, 광명교육지원청이 지난 8일 광명중학교에서 청소년 불법도박 근절 캠페인을 펼쳤다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부는 지난 8일 광명경찰서, 광명교육지원청과 함께 광명중학교 전교생을 대상으로 '찾아가는 청소년 불법도박 예방교육 및 근절 캠페인'을 실시했다고 밝혔다. 이날 행사에는 광명중학교 학생자치위원회도 참여해 캠페인의 의미를 더했다.

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이번 행사는 최근 사회적 문제로 떠오른 청소년 사이버도박의 위험성을 알리고 예방 의식을 높이기 위해 마련됐다. 경륜경정총괄본부와 광명경찰서, 광명교육지원청, 학교가 협력해 교육과 캠페인을 함께 진행하며 지역사회 중심의 예방 활동을 펼쳤다.

등교 시간에는 경륜경정총괄본부와 광명경찰서, 광명교육지원청, 교직원, 학생자치위원회가 학교 정문과 후문에서 학생들에게 사이버도박 예방 안내문과 홍보물품을 배부하며 불법도박 근절 메시지를 전달했다.

이어 각 교실에서는 전문 상담사가 방송을 통해 청소년 도박문제 선별검사(CAGI), 불법도박의 유형과 위험성, 실제 피해 사례, 예방법, 청소년 사이버도박 자진신고 제도 등을 교육했다. 교육 전후에는 학생들의 인식도와 교육 만족도를 조사했으며, 교육을 마친 학생들은 불법도박 근절 서약에 참여해 건강한 여가문화 실천 의지를 다졌다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "청소년 불법도박은 개인의 미래뿐 아니라 사회에도 큰 피해를 주는 심각한 문제"라며 "앞으로도 광명경찰서와 광명교육지원청, 학교 등 지역사회와 협력해 청소년 불법도박 예방교육과 캠페인을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com