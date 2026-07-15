'제철코어' 트렌드에 여름에만 만나는 '웰니스 음료' 봇물… 호텔부터 카페까지 시즌 한정 경쟁

무더운 여름을 맞아 식음료업계가 건강 콘셉트의 시즌 한정 음료를 잇따라 선보이고 있다.

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'제철 식재료 중심의 라이프스타일'을 추구하는 2030세대의 취향에 맞춰, 단순히 갈증 해소뿐 아니라 제철 과일과 건강 원료, 이색 레시피를 활용한 여름나기용 음료들이 치열한 경쟁 중이다.

◇티젠X레스케이프 협업 '애플 트위스트'와 '핑크 스프린트'. 사진제공=티젠

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티젠(TEAZEN)은 조선호텔앤리조트의 부티크 호텔 레스케이프 서울 명동과 협업해 오는 8월 31일까지 여름철 웰니스 음료를 선보인다. 레스케이프 서울 명동 6층 티 살롱에서 콤부차와 애사비를 활용한 스페셜 레시피 음료 2종을 판매한다. 티젠 콤부차 시칠리아 핑크레몬으로 만든 '핑크 스프린트(PINK SPRINT)'와 티젠 애사비 오리지널을 활용한 '애플 트위스트(APPLE TWIST)' 등 이색 웰니스 음료를 제공한다. 두 음료는 이번 협업을 위해 특별 제작한 핫핑크 컬러의 티 텀블러와 함께 제공된다.

파스쿠찌 티 스파클링 3종. 사진제공=파스쿠찌

카페업계도 여름 시즌을 겨냥한 건강 콘셉트 음료를 잇따라 선보이고 있다. 파스쿠찌는 티 브랜드 '티트라'를 활용한 스파클링 음료를 출시했다. '애플 캐모마일 티 스파클링'은 사과와 캐모마일 티를 조합해 산뜻한 풍미를 살렸으며, '청포도 민트 티 스파클링'은 청포도와 민트 티를 더해 청량감을 높였다. 이와 함께 패션후르츠와 레몬을 조합한 '패션 레몬 스파클링'도 선보이며 여름철 티 음료 라인업을 확대했다.

◇'팅글 리얼에이드 신비복숭아'. 사진제공=일화

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제철 원물을 활용한 시즌 한정 음료도 눈길을 끈다. 일화는 초여름에만 맛볼 수 있는 제철 과일인 신비복숭아를 활용한 저칼로리 과즙 탄산음료 '팅글 리얼에이드 신비복숭아'를 출시했다. 복숭아 과즙 15%를 담아 달콤하면서도 상큼한 풍미를 구현했다는 설명이다.

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업계 관계자는 "최근 '제철코어'트렌드가 뚜렷해지면서, 소비자들이 갈증 해소를 넘어 건강과 취향, 특별한 경험까지 만족시키는 시즌 한정 음료를 찾는 경향이 뚜렷해지고 있다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com