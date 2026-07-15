7일 이내 암 진단·치료 계획 수립" 강동경희대병원, 'K-POP' 도입

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원(병원장 이형래)은 암 진단을 앞두거나 확진을 받은 환자의 불안감을 줄이고, 신속한 검사와 치료를 통해 치료 예후를 높이기 위해 'K-POP(Kyung Hee Priority One-stop Program) 암 패스트트랙'을 본격 도입한다. 암이 의심되는 환자와 암이 확진된 환자를 대상으로 첫 진료부터 치료 시작까지 7일 이내에 진행하는 환자 중심의 맞춤형 신속 진료 시스템이다.

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K-POP 프로그램은 위암, 대장암, 폐암, 유방암 등 주요 4대 암을 대상으로 운영되며, 환자 상태에 따라 암 의심 환자와 암 진단 환자를 위한 두 가지 맞춤형 프로세스로 구성된다. 암 의심 환자를 위한 'K-POP BTS(Best Track for Suspected Cancer Patients)'와 암 진단 환자를 위한 'K-POP IVE(Immediate, Verified, Efficient Care)'다.

'K-POP BTS(Best Track for Suspected Cancer Patients)'는 암이 의심되는 환자를 위한 신속 진료 프로그램이다. 암 전담 코디네이터의 사전 스크리닝을 거쳐 전용 진료 슬롯에서 외래 진료와 필수 검사를 당일 완료한다. 이후 빠르게 검사 결과를 확인하고 7일 이내에 치료 계획까지 수립한다.

'K-POP IVE(Immediate, Verified, Efficient Care)'는 암 확진을 받고 즉시 정밀 검사와 치료가 필요한 환자를 위한 신속 진료 프로그램이다. 진료 예약과 정밀 검사를 신속히 진행하고, 필요하면 당일 입원까지 연계해 내원 후 3일 이내에 정밀 검사와 치료 계획 수립을 완료한다.

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K-POP 패스트트랙은 진료협력센터를 통해 이용 가능하다. 진료협력센터 전담데스크를 통해 진료 상담을 요청하면, 암 전담 코디네이터가 기존 검사 기록과 현재 상태를 꼼꼼히 확인하고 상담한 뒤 1:1로 전담하여 환자에게 딱 맞는 트랙(BTS 또는 IVE)으로 진행하게 된다. 환자가 일일이 복잡한 절차를 알아보고 예약할 필요 없이, 첫 상담 한 번으로 진료 일정 조율부터 맞춤형 진료까지 체계적으로 제공하여 환자 편의성을 극대화했다.

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이형래 병원장은 "암은 신속한 검사와 조기 진단, 적기 치료가 환자의 예후를 좌우하는 질환인 만큼 치료를 지체하지 않는 것이 무엇보다 중요하다"며 "K-POP 암 패스트트랙을 통해 검사와 치료 대기 시간을 획기적으로 단축해 환자들이 보다 빠르게 치료를 시작하고 건강한 일상으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com