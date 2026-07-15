'시간 짧고, 비용 절약도' 올 여름 가족 여행 홍콩으로 떠날까

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홍콩이 올해 여름 휴가철 가족여행지로 떠올랐다. 짧은 비행시간과 가성비 높은 여행이 가능해졌기 때문이다. 특히 홍콩관광청은 캐세이퍼시팍항공 기준 어린이 무료 운임 혜택을 제공, 여름철 홍콩 여행 수요를 확대에 나섰다. 15일 홍콩관광청에 따르면 여름 휴가 시즌 케세이퍼시픽 항공과 함께 가족 여행객 대상 할인 프로모션을 진행한다. 성인 2인과 함께 홍콩행 항공권을 구매하는 어린이 1명에게 항공 운임에 상당액인 25만원을 할인하는 형태다. 가족 여행객 대상 어린이 운임 할인은 8월 31일까지 진행되며, 9월 15일까지 출발하는 홍콩행 항공편이 대상이다. 캐세이퍼시픽항공 공식 홈페이지에서 성인 항공권 2매를 구매하면 선착순 300명에 한해 할인 혜택을 받을 수 있다. 다만 세금과 유류할증료는 별도로 부과된다. 어린이 운임 할인 혜택이 소진된 이후에는 선착순 700명을 대상으로 어린이 항공권 5만 원 할인과 AEL 무료 교통패스가 포함된 추가 혜택을 제공한다는 게 홍콩관광청의 설명이다.

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홍콩관광청은 항공권 할인 외에 가족 단위 여행객의 홍콩 여행 부담을 낮출 수 위해 다양한 할인 혜택을 제공한다. 우선 8월 31일까지 진행하는 '홍콩 썸머 펀(Hong Kong Summer Fun)'을 통해 홍콩 전역 9000개 매장과 협력해 관광명소와 미식, 교통, 쇼핑 등 여행 전반에 걸쳐 여름 혜택을 선보인다. 알리페이플러스와 연계한 할인 혜택도 눈에 띈다. 홍콩 주요 쇼핑몰 내 지정 QR코드를 스캔하면 최대 500홍콩달러 상당의 리워드를 무작위로 받을 수 있다. 참여 쇼핑몰 내 150여 개 매장에서도 할인과 사은 혜택을 받을 수 있다.

홍콩관광청은 "이번 혜택은 고물가와 여름 성수기 항공·숙박비 상승으로 커진 가족여행 부담을 낮추고, 여름철 홍콩 관광 수요를 확대하기 위해 마련됐다"고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com