하이엔드 주거 경험 강조 '포스코이앤씨…오티에르 전용 스마트홈 플랫폼 선보여

Advertisement

Advertisement

포스코이앤씨가 오티에르 브랜드 경쟁력 강화를 위해 전용 스마트홈 플랫폼을 선보인다. 스마트홈 플랫폼은 하이앤드급 주거 경험을 구현하는 데 초점을 맞춰 개발됐다.

Advertisement

15일 포스코이앤씨에 따르면 오티에르 스마트홈 플랫폼은 지난달 입주를 시작한 '오티에르 반포'와 '오티에르 신반포'에 우선 적용된다. 향후 성수 오티에르 등 주요 하이엔드 주거 단지로 확대할 방침이다.

오티에르 전용 스마트홈 플랫폼은 세대 내 기기 제어를 넘어 단지 생활, 입주민 소통, 프리미엄 제휴 서비스까지 통합 제공한다. 주요 메뉴는 '마이홈(My Home)', '라이프(Life)', '소셜(Social)'로 구성됐다. '마이홈'은 조명, 냉난방, 환기, 가전기기 등 세대 내 스마트홈 기기를 직관적으로 제어할 수 있도록 했다. '라이프'는 커뮤니티 시설 예약, 관리비 조회, 공지사항 확인, 불편사항 접수 등 단지 생활에 필요한 기능과 함께 입주민 소통과 생활 정보 공유를 지원해 커뮤니티 경험을 확장한다. '소셜'에서는 다양한 제휴사와 협업한 프리미엄 컨시어지 서비스를 제공한다. 자산관리 및 건강검진, 방역 진단 등이 포함됐다. 포스코이앤씨는 향후 오티에르 전용 스마트홈 플랫폼에 AI 에이전트 서비스를 도입할 계획이다.

포스코이앤씨 관계자는 "오티에르만의 차별화된 상품과 서비스를 지속 확대해 새로운 주거 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com