일동후디스, FC서울 홈경기 '하이뮨 브랜드데이' 성료

제공=일동후디스

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일동후디스는 지난 12일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울 홈경기에서 '하이뮨 브랜드데이'를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

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이번 행사는 FC서울과의 3년 연속 공식 파트너십을 기념해 마련됐으며, 스포츠 팬들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 하이뮨의 건강한 활력 에너지를 전달하기 위한 축제 형태로 진행됐다.

특히 '하이뮨 아미노포텐'의 전속 모델이자 FC서울 레전드인 이영표 해설위원이 함께하며 행사의 의미를 더했다.

경기 시작 전 서울월드컵경기장 북측 광장에 마련된 하이뮨 브랜드 부스에는 다양한 체험 프로그램이 운영돼 많은 관람객의 발길이 이어졌다.

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판매존에서는 FC서울 선수 팬카드 2종이 랜덤으로 포함된 한정판 '하이뮨 기획팩' 2종을 선보였으며, 현장 구매 고객을 대상으로 FC서울 유니폼과 이영표 해설위원 사인볼 등을 증정하는 럭키드로우 이벤트를 진행해 높은 관심을 받았다.

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체험존과 이벤트존에서는 대형 에어바운스 축구게임과 SNS 팔로우 룰렛 이벤트 등이 운영돼 가족, 친구, 연인 단위 방문객들의 참여를 이끌었다.

제공=일동후디스

또한 '하이뮨 아미노포텐 워터플러스' 시음 행사를 마련해 무더위 속 관람객들에게 활력과 수분을 제공하며 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다.

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사전 이벤트를 통해 선발된 팬들을 위한 특별 프로그램도 큰 호응을 얻었다.

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팬사인회에서는 이영표 해설위원과 직접 소통하는 시간을 마련했으며, 스타디움 투어와 선수들과 함께 그라운드에 입장하는 에스코트 키즈 프로그램은 참가자들에게 특별한 추억을 선사했다.

행사에 참여한 관람객들은 "가족과 함께 경기장을 찾았는데 아이가 축구게임과 선수 카드를 특히 좋아해 경기 전부터 즐거운 시간을 보냈다", "스타디움 투어에 당첨돼 친구와 잊지 못할 추억을 만들었다"며 만족감을 나타냈다.

제공=일동후디스

경기 시작 전 열린 오프닝 행사에서는 이영표 해설위원이 FC서울의 승리를 기원하는 시축에 나섰으며, 이어 장내 대형 전광판을 활용한 퀴즈 이벤트를 진행해 관람객들의 참여를 이끌어내 팬과 브랜드가 호흡하는 축제의 장을 완성했다.

일동후디스 관계자는 "FC서울 공식 스폰서로서 마련한 브랜드데이를 통해 스포츠 팬들에게 하이뮨의 건강한 활력을 직접 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 브랜드와 소비자가 함께 소통하고 호흡 할 수 있는 다양한 스포츠 마케팅을 선보일 것"이라고 말했다.