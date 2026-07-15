포스코, 외화채 공개매수로 조기상환 '재무 건전성' 강화

포스코가 외화채 일부를 공개매수 방식(Debt Tender Offer)으로 조기상환했다. 채권 공개매수란 기업이 발행한 채권을 만기 전에 공개매수 방식으로 매입해 조기 상환하거나 부채 구조를 조정하는 방식을 말한다. 재무 건전성을 높이기 위한 일환으로 글로벌 기업의 부채관리 기법 중 하나로 활용되고 있다.

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15일 포스코에 따르면 공개매수 대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러화 채권 일부다. 만기일은 2028년 1월이지만, 2년여 가량 앞당겨 상환했다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했다. 포스코는 이번 조기 상환으로 총 발행액 10억 달러 중 3억6000만 달러를 상환, 만기까지 발생할 약 3100만 달러의 이자비용을 절감할 것으로 예상하고 있다. 특히 조기상환을 통해 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고, 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 높인다는 계획이다.

포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com