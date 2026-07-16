"임상시험 기준 벗어난 뇌졸중 환자 혈전제거술 후 사망 위험 23%↓"

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 뇌 뒤쪽의 큰 혈관이 막히는 뇌기저동맥 폐색 환자에서 기존 임상시험 기준에 해당하지 않더라도 혈전제거술이 사망률을 낮추는 데 도움이 된다는 연구결과가 나왔다.

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이정윤 교수 연구팀은 2011년 1월부터 2021년 12월까지 전국 20여개 대학병원이 참여하는 한국임상연구센터 뇌졸중레지스트리에 등록된 급성 뇌경색 환자 4만 9471명 중 뇌기저동맥 폐색 환자 1012명을 분석했다. 연구팀은 국제적으로 인정받은 두 개의 주요 임상시험 기준에 따라 적격군과 부적격군으로 분류해서 혈관내치료의 효과를 비교 분석했다.

연구 결과, 첫 번째 임상연구 기준(발병 12시간 이내)을 충족하는 환자는 24%(246명), 두 번째 임상연구 기준(발병 6~24시간)을 충족하는 환자는 6%(65명)에 불과했으며, 72%(727명)의 환자는 두 연구 기준 모두에 해당하지 않았다. 혈관내치료는 첫 번째 연구 기준 충족 환자의 75%, 두 번째 연구 기준 충족 환자의 59%, 두 연구 모두 부적격 환자의 43%에서 시행됐다.

첫 번째 임상연구 기준을 충족하는 환자군에서 혈관내치료는 3개월 후 기능적 예후를 개선시켰고 사망률은 48% 감소시켰다. 두 번째 연구 기준 충족 환자군은 표본 수가 적어 통계적 유의성에 도달하지 못했지만 치료 효과의 경향성은 관찰됐다.

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특히 두 임상시험 기준에 모두 해당하지 않는 환자군에서도 혈전제거술은 사망률 감소와 유의하게 연관됐다. 보정 분석 결과, 이들 환자에서 혈전제거술 시행 시 3개월 사망 위험이 약 23% 낮은 것으로 확인됐다. 기능적 회복 지표에서는 통계적 유의성이 일부 제한됐지만, 생존율 개선 효과는 일관되게 관찰됐다.

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순천향대학교서울병원 신경과 이정윤 교수는 "이번 연구를 통해 실제 진료 현장에서 상당수의 뇌기저동맥 폐색 환자가 기존 임상시험 기준에 포함되지 않는다는 사실을 확인했다"며 "앞으로는 보다 객관적이고 실용적인 치료 선별 기준 개발을 통해 더 많은 환자들이 적절한 치료를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 이정윤 교수팀의 논문 '기저동맥폐색 환자에서 혈전제거술의 실제 진료 효과:기존 ATTENTION·BAOCHE 임상시험 기준을 넘어(Real-world effectiveness of thrombectomy for basilar artery occlusion: lessons bey ondtheATTENTIONandBAOCHEtrials)' 는 지난 5월 유럽뇌졸중학회 공식 학술지인 'European Stroke Journal'에 발표했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com