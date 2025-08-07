스포츠조선

발달장애인과 비장애인이 함께하는 글로벌 예술축제 '2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌', 7일 서울대학교에서 개막

[스포츠조선 윤진만 기자]스페셜올림픽코리아는 오는 7일부터 10일까지 서울대학교에서 발달장애인과 비장애인이 함께하는 국제예술축제인 '2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.

이번 페스티벌은 전 세계 발달장애 아티스트들이 음악과 미술을 통해 자신만의 예술적 재능을 표현하고, 국내 멘토 선생님과 자원봉사자들이 함께 어우러져 아름다운 음악과 미술을 만드는 세계 유일의 발달장애인 문화예술축제이다.

'2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌'은 2013년 평창 스페셜올림픽 세계동계대회에서 당시 저녁 문화올림픽 프로그램으로 진행된 장애인과 비장애인 예술인의 합동공연을 계기로 시작되었으며, 이후 매년 8월 개최되어 올해로 13회째를 맞이했다.

이번 페스티벌에서는 개·폐막 콘서트, 데일리 콘서트, 피아노 콘서트, 뮤직&아트 클래스, 마스터 클래스, 그린프레임 사진전, 아트클래스 특별전, 문화체험 프로그램, 미니 스페셜올림픽 등 매일 저녁 열리는 수준 높은 공연과 체험 프로그램이 진행될 예정이다.

페스티벌 기간 중에는 저녁마다 매일 다채로운 공연이 펼쳐진다. 개막식 공연(7일)은 발달장애 아티스트와 멘토 선생님의 클래식 공연, 데일리콘서트1(8일)는 가수 스텔라장과 댄서 팝핀현준 등 국내 유명 아티스트들이 꾸미는 무대, 데일리콘서트2(9일)는 클래식과 팝 장르 발달장애인 참가자들의 무대이며 임백천 팝 감독도 특별 출연한다. 폐막 공연(10일)은 페스티벌 기간 중 호흡을 맞춘 팝 밴드와 클래식 오케스트라가 모두 무대에 올라 화려한 피날레를 장식할 예정이다.

한편, '그린프레임 사진전'과 '아트클래스 특별전'에서는 발달장애인 참가자들이 직접 촬영하고 창작한 작품들을 통해 그들의 예술 세계와 감성을 시각적으로 경험할 수 있다.

정양석 스페셜올림픽코리아 회장은 "이번 페스티벌은 단순한 예술 행사를 넘어, 진정한 포용과 공감의 가치를 실현하는 자리"라며 "장애 유무와 관계없이 모두가 주인공이 되는 축제가 되길 바란다"고 전했다.

나경원 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌 조직위원장 겸 국회의원은 "감회가 새롭다. 벌써 13년의 세월이 흘러 페스티벌에서 성장한 우리 발달장애 아티스트들이 전문 연주자로 직업을 가지고 활동하는 모습을 볼 때 마다 마음이 뭉클해진다. 이번 페스티벌에서도 또 다른 스타 아티스트가 발굴되고 성장되길 기대한다"고 말했다.

자세한 내용은 스페셜올림픽코리아 공식 홈페이지 및 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

