스포츠조선

'초클루 빠져도 강하다!' 하나카드, PBA팀리그 2R 첫 경기서 하림 꺾고 8연승 질주

기사입력 2025-08-18 11:13


'초클루 빠져도 강하다!' 하나카드, PBA팀리그 2R 첫 경기서 하림 …
2025~2026 PBA팀리그 1라운드 우승팀 하나카드 선수들이 17일 2라운드 1일차 경기에서 하림을 꺾고 승리하며 8연승을 달성한 뒤 환호하고 있다. 사진제공=PBA

'에이스' 무라트 나지 초클루(튀르키예)가 잠시 이탈했어도 하나카드는 강했다. PBA 팀리그 1라운드 우승팀의 저력은 흔들림이 없었다.

하나카드는 17일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026' 2라운드 1일차 경기에서 하림을 맞아 세트스코어 4대0으로 완승을 거뒀다. 이로써 하나카드는 1라운드 전승(7승) 우승에 이어 2라운드 첫 경기까지 8연승을 질주했다.

1라운드에서 우승을 차지한 하나카드는 2라운드를 앞두고 악재를 만났다. 팀의 에이스인 초클루가 빙모상을 당해 급히 튀르키예로 떠난 것. 초클루는 1라운드에서 12승6패(단식 3승3패, 복식 9승3패) 애버리지 2.038의 빼어난 실력을 펼치며 팀의 우승을 견인했다.

그러나 빙모상을 치르기 위해 튀르키예로 돌아가는 바람에 2라운드에는 나설 수 없게 됐다.

하나카드는 초클루를 대신 지난 시즌 크라운해태에서 뛴 황형범을 대체 선수로 영입했다. PBA 팀리그 대회 요강 제15조에 따르면, 팀은 등록 선수가 부상이나 부득이한 사유로 경기 출전이 어려운 경우 대체 선수를 지정·운영할 수 있다. 황형범이 임시로 합류했지만, 전력 약화는 피할 수 없을 듯 했다.

그러나 하나카드는 팀워크를 앞세워 하림을 완벽하게 제압하며 건재함을 과시했다.

1세트(남자복식)에 나선 응우옌 꾸옥응우옌(베트남)-신정주 조가 불과 3이닝 만에 하림의 김영원-김준태 조를 11대1로 제압했다. 2세트(여자복식)에도 김가영-김진아가 박정현-김상아를 상대로 5이닝 만에 9대2(5이닝)로 꺾고 세트스코어 2-0을 만들었다.


'초클루 빠져도 강하다!' 하나카드, PBA팀리그 2R 첫 경기서 하림 …
하나카드가 PBA팀리그 2라운드에 대체선수로 영입한 황형범의 샷 장면. 사진제공=PBA
기세를 탄 하나카드는 3세트(남자단식)에 응우옌이 쩐득민(베트남)을 15대4(8이닝)로 물리친 데 이어 4세트(혼합복식)에서도 승리했다. 대체선수로 합류한 황형범이 김가영과 호흡을 맞춰 출전했다. 황형범-김가영은 5-4로 앞선 7이닝 째 하이런 4점을 합작해 9-4(7이닝)로 응우옌프엉린(베트남)-정보윤을 물리쳤다.


한편, 지난 1라운드 최하위에 그친 휴온스는 NH농협카드를 세트스코어 4대2로 제치고 5연패를 탈출하는 동시에 2라운드 첫 승을 거뒀다. 휴온스는 세트스코어 2-2 동률에서 들어간 5세트(남자단식)에서 로빈슨 모랄레스가 마민껌(베트남)을 11대9(11이닝) 제친데 이어 6세트(여자단식)에서 이신영이 김민아를 9대7(11이닝)로 꺾고 2라운드를 승리로 출발했다.

웰컴저축은행은 '미스터 매직' 세미 사이그너(튀르키예)의 2승 활약을 앞세워 SK렌터카를 4대1로 꺾었다. 크라운해태도 에스와이를 4대2로 꺾었고, 우리금융캐피탈은 하이원리조트와 풀세트 접전 끝에 4대3으로 힘겹게 물리치며 1승을 추가했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혜리, '블랙 비키니'로 뽐낸 군살 제로 몸매…팬들 '좋아요' 폭주

2.

"이 만남 실화?"…빌 게이츠, 유재석X조세호 만난다..'유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 확정[공식]

3.

김종민, 무례했던 전현무 폭로..."5분 내내 얼굴에 버짐 피었다고" ('사당귀')

4.

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워" ('조선의 사랑꾼')

5.

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사' [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

2.

최강희 내쫓더니, 자국 지도자까지 뒤통수…中 황당한 자화자찬 "산둥 여전히 매력적인 팀"

3.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

4.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

5.

"단 한경기면 충분해!" '첫 도움' 손흥민 향한 MLS의 극찬...LAFC 감독도 "세계에 몇 없는 선수" 화답

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

2.

최강희 내쫓더니, 자국 지도자까지 뒤통수…中 황당한 자화자찬 "산둥 여전히 매력적인 팀"

3.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

4.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

5.

"단 한경기면 충분해!" '첫 도움' 손흥민 향한 MLS의 극찬...LAFC 감독도 "세계에 몇 없는 선수" 화답

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.