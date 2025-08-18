2025년 전국장애인 e-스포츠대회, 23일~24일 제천에서 개최

|
○…대한장애인체육회와 한국콘텐츠진흥원이 주최하는 '2025 전국장애인이(e)스포츠대회'가 23일부터 24일까지 제천시어울림체육센터에서 열린다. 개회식은 22일 오후 5시에 같은 장소에서 열린다. 대회에는 350명(선수 264명, 임원 및 관계자 86명)이 참가한다. 이는 지난해 보다 86명 증가한 수치다. 종목은 닌텐도 스위치 테니스, 닌텐도 스위치 볼링, 실내조정, 리그오브레전드, FC온라인, 카트라이더, 휠체어레이싱 등 7개로 진행된다.
○…대한장애인체육회가 11월 21일까지 20회차에 걸쳐 '2025년 장애인생활체육지도자 역량강화교육'을 진행한다. 전국 17개 시·도에 배치된 장애인생활체육지도자의 지도 역량을 강화하고 장애인생활체육 지도 서비스 품질 향상을 도모하기 위해 진행된다. 이번 교육은 장애인생활체육지도자가 반드시 이수해야 하는 필수과정이다. 각 회차마다 2박3일 일정으로 총 20회에 걸쳐 진행된다. 종목 실기교육과 안전·응급처치 등 지도 현장에서 필요한 실무 중심 프로그램으로 구성됐다.