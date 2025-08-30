스포츠조선

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

최종수정 2025-08-30 22:42

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' …

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' …
Chen Yu Fei, of China, returns a shot to Pornpawee Chochuwong, of Thailand, during their Women's Singles quarterfinal match at the Badminton World Championships, Friday, Aug. 29, 2025 in Paris. (AP Photo/Christophe Ena)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 최만식 기자]'셔틀콕 여제' 안세영(23·삼성생명)이 세계선수권 2연패 도전에 실패했다.

세계랭킹 1위 안세영은 30일(한국시각) 프랑스 파리에서 벌어진 '2025 세계개인배드민턴선수권' 여자단식 준결승 천위페이(세계 4위·중국)와의 경기서 게임 스코어 0대2(15-21, 17-21)로 패했다.

이로써 한국 단식 사상 최초로 2023년 대회를 평정했던 안세영은 최초의 단식 2연승 도전을 아쉽게 마감해야 했다. 직전에 열린 중국오픈(준결승 기권)에 이어 올해 들어 처음으로 국제대회 2회 연속 정상에 오르지 못했다.

1게임 초반 주거니, 받거니 팽팽한 레이스가 벌어졌다. 하지만 오래 가지 않았다. 천위페이가 먼저 7-2로 달아나며 안세영을 압박했다.

그동안 안세영과의 맞대결에서 중요 길목마다 발목을 잡혔던 천위페이다. 이날 경기 전까지 둘의 상대전적은 13승13패 균형이지만 올해 들어 5차례 맞대결에서 싱가포르오픈(5월) 8강전(안세영 0대2 패)을 제외하고 4차례 모두 결승과 8강전에서 안세영이 천위페이를 제물로 삼았다.


'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' …
An Se Young, of South Korea, falls to the ground during her Women's Singles semifinal match against Chen Yu Fei, of China, at the Badminton World Championships, Saturday, Aug. 30, 2025 in Paris. (AP Photo/Aurelien Morissard)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그래서인지 최근 안세영 상대 2연패 중이던 천위페이는 단단히 벼르고 나온 기색이 역력했다. 공격 파워는 한층 강해진 모습이었고, 양 사이드를 적절히 공략하며 안세영의 체력 소진을 노렸다.

수비에서도 안세영 못지 않은 집중력으로 안세영의 맥이 빠지게 하는 경우가 많았다.

그렇게 1게임 초반 리드를 빼앗긴 안세영은 계속 끌려가며 고전을 면치 못했고, 따라붙으려고 하면 천위페이는 어김없이 달아났다. 15-19로 쫓긴 안세영은 추격을 노렸지만 천위페이의 정교한 대각선 공격에 벼랑끝으로 몰렸고, 마지막 대각선 공격을 당한 뒤 챌린지 신청도 실패하면서 1게임을 내주고 말았다.


위기에 몰린 2게임. 그동안 맞대결에서 그랬듯, 안세영은 상대의 체력을 떨어뜨려 끈질기게 압박하는 데 희망을 걸어야 했다.

2게임 시작은 순조로웠다. 안세영이 먼저 5-3으로 달아나며 기선 잡기에 성공했다.


'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' …
An Se Young, of South Korea, returns a shot to Chen Yu Fei, of China, during their Women's Singles semifinal match of the Badminton World Championships, Saturday, Aug. 30, 2025 in Paris. (AP Photo/Aurelien Morissard)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
여기서 돌발 상황아 발생했다. 베이스라인 깊숙한 곳을 노린 안세영의 샷을 받아내기 위해 사이드 백스텝을 하던 천위페이가 오른 발목을 접지르며 코트에 쓰러졌고 안세영의 6-3 리드가 됐다.

긴급하게 의무팀 처치를 받은 천위페이는 다리를 절뚝거리며 경기를 재개했다.

천위페이의 부상이 호재가 될 줄 알았지만 전혀 그렇지 않았다. 천위페이는 행운이 따른 네트플레이 등을 앞세워 7-7까지 추격했다. 안세영이 다시 10-7로 달아나도 다시 9-10으로 따라잡았고, 빠른 전위 공격으로 10-10 재동점을 만들기도 했다.

간신히 11-10으로 인터벌에 들어가 한숨을 돌린 안세영은 다시 고삐를 죄려 했지만 부상 중인 천위페이에게도 인터벌 휴식은 '오아시스'였다.

천위페이는 날카로운 코트 구석 공략으로 3연속 득점에 성공하며 판세를 뒤집었다. 이에 질세라 안세영이 사이드 공략으로 상대의 기세에 일단 제동을 걸었지만 천위페이는 재차 베이스라인 공략으로 응수했다.

이후 숨가쁜 레이스, 천위페이는 좀처럼 틈을 주지 않았다. 쫓고 쫓기는 추격전 속에 천위페이의 리드는 18-15까지 이어졌고, 안세영의 베이스 라인 아웃 판단 미스에 힘입어 4점 차로 달아났다.

기세가 오른 천위페이를 잡기에는 너무 먼 격차였다. 경기가 끝난 뒤 천위페이는 고통스러운 표정으로 코트에 누워 승리를 만끽했다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, '개량한복' 입고 베니스서 ♥이병헌 내조..한국美 알렸다 [SC이슈]

2.

'놀뭐' 김희애, 80's 서울가요제 MC 확정..“너무 재밌을 것 같다"

3.

이국주, 일본 점집서 충격 점괘..결국 "결혼 포기" 선언

4.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

5.

서장훈, 차 1대 값 회식비 플렉스.."신기루, 하이볼을 20잔 시키더라"(라스)

스포츠 많이본뉴스
1.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

2.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

3.

'영원한 캡틴' 손흥민의 응원, 토트넘 'NEW 7번→SON 후계자' 사비 시몬스 게시물에 '좋아요'

4.

"완전히 애잖아" 그런데 구단 역대급 투수를 소환했다…"이게 현실? 미쳤다"

5.

으악! 엄청난 고통.. 158km 파이어볼에 무릎 직격! → 1루까지 걷지도 못하고 교체

스포츠 많이본뉴스
1.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

2.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

3.

'영원한 캡틴' 손흥민의 응원, 토트넘 'NEW 7번→SON 후계자' 사비 시몬스 게시물에 '좋아요'

4.

"완전히 애잖아" 그런데 구단 역대급 투수를 소환했다…"이게 현실? 미쳤다"

5.

으악! 엄청난 고통.. 158km 파이어볼에 무릎 직격! → 1루까지 걷지도 못하고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.