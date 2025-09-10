스포츠조선

[현장인터뷰]'2연속 금메달 좌절' 동메달 목에 건 안산-강채영-임시현 " 더 이상은 질 수 없다…간절하게 했다"

기사입력 2025-09-10 22:11


사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

[광주=스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 양궁이 마지막 자존심을 지켰다.

안산(광주은행)-강채영(현대모비스)-임시현(한국체대)으로 팀을 꾸린 대한민국 양궁 리커브 여자 대표팀은 10일 광주 5·18 민주광장에서 열린 인도와의 2025년 광주 세계양궁선수권 리커브 여자 단체 3위 결정전에서 5대3(54-51, 57-57, 54-57, 58-56)으로 이겼다. 그러나 한국은 두 대회 연속 금메달과 인연을 맺지 못했다.

기대감이 높았다. 한국은 '도쿄올림픽 3관왕' 안산, '파리올림픽 3관왕' 임시현, '원조 에이스' 강채영이 금메달을 정조준했다. 예선 라운드부터 펄펄 날았다. 안산이 692점으로 1위를 차지했다. 임시현과 강채영이 나란히 3, 4위에 위치했다. 한국은 각 선수가 쏜 점수의 합계로 순위를 매기는 단체전 순위에서도 모두 으뜸이었다. 여자 대표팀은 2070점을 기록하며 세계 신기록을 작성했다. 하지만 4강전에서 대만에 패하며 휘청였다.

한국은 이날 인도를 상대로 뒷심을 발휘하며 승리를 거머쥐었다. 경기 뒤 안산은 "광주에서 열리는 세계선수권이라 우리가 집중해서 훈련을 많이 했다. 아쉽게도 4강전에서 슛오프까지 간 끝에 조금 아쉬운 결과가 있었다. 그래도 우리가 잘 해냈다고 생각한다. 강채영 임시현 선수, 그리고 대표팀 모든 분들께 수고하셨다고 말씀 드리고 싶다. 개인전에서도 우리가 열심히 좋은 기대 한 번 해보겠다"고 말했다. 임시현은 "어제(4강전) 끝나고 좀 아쉽기는 했다. 우리가 4강전에서 떨어지고 나서 우리가 단체전에서 획득할 수 있는 최고의 메달은 동메달이었다. 동메달을 따자고 해서 조금 더 간절하게 했던 것 같다. 언니들과 동메달을 딸 수 있게 돼 정말 영광이고 기쁘다"고 했다.

선수들은 간절했다. 안산은 "3위 결정전 하기 전에 약간 복수를 입에 달고 했다. 더 이상은 질 수 없다, 마지막 경기인데 여기 와서 준비한 과정을 다 보이고 최선을 다해 후회 없이 경기를 마무리하자고 했다. 끝까지 파이팅하고 후회 없이 했다"고 설명했다.

끝은 아니다. 개인전이 남아있다. 임시현은 "개인의 욕심만큼 한다고 생각한다. 단체전에서 언니들과 단체전 메달 땄으니까 개인전도 준비한 만큼만 보여드리고 싶다"고 했다. 강채영도 "4강에서 나와 안산 선수가 만날 수 있다. 세 명이 다 단상 위에 올라가는 것이 목표다. 세 선수 전부 다 후회 없이 임했으면 좋겠다. 최대한 할 수 있도록 노력한 만큼 좋은 결과 얻었으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.

광주=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

