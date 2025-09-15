아디다스X아이언슈타인, 2025FW 컬렉션 출시

|
글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스가 15일, 높은 수준의 트레이닝을 선구하며 건강한 라이프스타일을 지원하는 브랜드 '아이언슈타인(IRONSTEIN)'과 FW25 컬렉션을 출시했다.
최고 기록에 도전하는 짐 트레이닝을 위한 파워 3-스트라이프 티셔츠는 매끈하게 밀착되는 슬림 핏과 습기를 빠르게 흡수하는 클라이마쿨 기술로 끈적임 없이 산뜻한 착용감을 자랑한다. 트레이닝 쇼츠는 견고한 우븐 소재로 제작되어 바벨과 덤벨, 웨이트 머신 등의 강도 높은 기구 운동에도 완벽한 내구성을 제공하며 지퍼 포켓이 내장되어 안전하게 소지품을 보관할 수 있다.
이외에도 내구성이 강한 아디스트롱 원단을 사용한 루즈 핏의 티셔츠와 근육을 감싸는 컴프레션 핏과 에어로레디 기술로 쾌적하고 파워풀한 움직임을 돕는 컴프레션 티셔츠, 격렬한 워크아웃을 위한 탱크 탑, 고기능성의 D4T 트레이닝 팬츠까지 진정한 운동러들이 취향에 따라 자유롭게 선택할 수 있도록 총 10개의 라인업으로 출시된다.
아디다스와 아이언슈타인의 세 번째 콜라보레이션인 FW25 컬렉션은 이달 15일부터 아디다스 공식 온라인스토어와 아디다스 브랜드 플래그십 서울 강남 브랜드센터 퍼포먼스 롯데월드몰 퍼포먼스 광복 퍼포먼스 코엑스 퍼포먼스 동성로 등 아디다스 주요 오프라인 매장을 비롯해 아이언슈타인 공식 온라인 스토어에서 만날 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com