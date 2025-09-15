스포츠조선

아디다스X아이언슈타인, 2025FW 컬렉션 출시

기사입력 2025-09-15 18:39


아디다스X아이언슈타인, 2025FW 컬렉션 출시
아디다스가 아이언슈타인과 함께 FW25 컬렉션을 출시했다. 사진제공=아디다스코리아

글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스가 15일, 높은 수준의 트레이닝을 선구하며 건강한 라이프스타일을 지원하는 브랜드 '아이언슈타인(IRONSTEIN)'과 FW25 컬렉션을 출시했다.

'아디다스X아이언슈타인' 콜라보레이션은 고강도의 트레이닝을 거듭하며 마주하는 한계의 순간, 몸과 마음을 재정비하고 더욱 강력하게 나아갈 수 있도록 돕는 기능성 의류로 '호흡, 멈추고, 다시 시작'이라는 메시지를 통해 흔들리지 않는 정신력을 전파한다.

이번 FW25 컬렉션은 습기 조절을 위한 에어로레디 기술, 최적의 체온 유지를 돕는 클라이마웜 기술을 적용해 어떤 날씨에도 불편함 없이 쾌적한 착용감을 제공하며, 고강도 인터벌과 웨이트 운동 시에 자유롭게 움직일 수 있도록 활동성을 극대화했다.


아디다스X아이언슈타인, 2025FW 컬렉션 출시
아디다스가 아이언슈타인과 함께 FW25 컬렉션을 출시했다. 사진제공=아디다스코리아
특히, 이번 컬렉션은 김종국이 직접 디자인에 참여했다는 점에서 의미가 크다. 짐(GYM)에서 영감을 받아 디자인한 아이코닉한 디자인 요소를 컬렉션에 담았고, 다양한 훈련 상황에 어울리는 폭넓은 라인업으로 완성됐다. 운동 전후를 비롯해 유산소부터 강도 높은 웨이트 트레이닝까지 모든 루틴을 완벽하게 서포트하는 것이 특징이다.

최고 기록에 도전하는 짐 트레이닝을 위한 파워 3-스트라이프 티셔츠는 매끈하게 밀착되는 슬림 핏과 습기를 빠르게 흡수하는 클라이마쿨 기술로 끈적임 없이 산뜻한 착용감을 자랑한다. 트레이닝 쇼츠는 견고한 우븐 소재로 제작되어 바벨과 덤벨, 웨이트 머신 등의 강도 높은 기구 운동에도 완벽한 내구성을 제공하며 지퍼 포켓이 내장되어 안전하게 소지품을 보관할 수 있다.


아디다스X아이언슈타인, 2025FW 컬렉션 출시
아디다스가 아이언슈타인과 함께 FW25 컬렉션을 출시했다. 사진제공=아디다스코리아
루즈 핏의 후디는 부드러운 원단의 오버사이즈 컷으로 웨이트룸부터 야외 트레이닝까지 자유롭게 착용 가능하다. 열은 가두고 땀은 배출하는 클라이마웜 기술을 적용해 선선한 날씨에도 따뜻하고 쾌적하게 퍼포먼스에 집중하도록 돕는다.

이외에도 내구성이 강한 아디스트롱 원단을 사용한 루즈 핏의 티셔츠와 근육을 감싸는 컴프레션 핏과 에어로레디 기술로 쾌적하고 파워풀한 움직임을 돕는 컴프레션 티셔츠, 격렬한 워크아웃을 위한 탱크 탑, 고기능성의 D4T 트레이닝 팬츠까지 진정한 운동러들이 취향에 따라 자유롭게 선택할 수 있도록 총 10개의 라인업으로 출시된다.

아디다스와 아이언슈타인의 세 번째 콜라보레이션인 FW25 컬렉션은 이달 15일부터 아디다스 공식 온라인스토어와 아디다스 브랜드 플래그십 서울 강남 브랜드센터 퍼포먼스 롯데월드몰 퍼포먼스 광복 퍼포먼스 코엑스 퍼포먼스 동성로 등 아디다스 주요 오프라인 매장을 비롯해 아이언슈타인 공식 온라인 스토어에서 만날 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'누적 연봉 429억' 이대호, 후배 위해 1200만원 플렉스..."소고기 230인분 쐈다"

2.

윤혜진, '9년만 복귀' ♥엄태웅과 투샷 "패셔니스타 부부"

3.

홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 수 있냐"('도라이버')

4.

슈, '♥임효성과 별거' 인정 후 日일상 공개.."또 다른 패밀리와 만남"

5.

김희선, 해장국에 낮술→대중교통까지..톱스타의 소탈한 휴일

스포츠 많이본뉴스
1.

'예비 FA 최대어' 몸값 100억원설, 현실이냐 오버냐...박찬호 적정 몸값은 얼마?

2.

이제는 하다하다 '내 기록 내가 깬' 오타니, 홈런 1개-득점 15개 보태면 93년만에 ML 레전드 기록 소환한다

3.

'홍명보호 걱정을 왜해?' 日 피파랭킹 '15위→17위→19위' 추락 또 추락→2년만에 최저치 유력, 9월 A매치 '폭망' 여파

4.

“프리미어리그는 날 싫어해, 있을 수 없는 일” NEW 토트넘 에이스 분노 폭발 "강탈"

5.

"메시마저 지운 손흥민 파워" '54초골→5만978명' MLS가 난리…'손케' 아닌 '손부' 조합, 영웅의 서사 계속될 것 '기대 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

'예비 FA 최대어' 몸값 100억원설, 현실이냐 오버냐...박찬호 적정 몸값은 얼마?

2.

이제는 하다하다 '내 기록 내가 깬' 오타니, 홈런 1개-득점 15개 보태면 93년만에 ML 레전드 기록 소환한다

3.

'홍명보호 걱정을 왜해?' 日 피파랭킹 '15위→17위→19위' 추락 또 추락→2년만에 최저치 유력, 9월 A매치 '폭망' 여파

4.

“프리미어리그는 날 싫어해, 있을 수 없는 일” NEW 토트넘 에이스 분노 폭발 "강탈"

5.

"메시마저 지운 손흥민 파워" '54초골→5만978명' MLS가 난리…'손케' 아닌 '손부' 조합, 영웅의 서사 계속될 것 '기대 폭발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.