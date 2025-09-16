가족과 즐기는 축제형 당구대회, 2025 경남고성군수배 전국당구대회 17…

|
대한당구연맹이 주최하고 경남당구연맹이 주관하는 '2025 경남고성군수배 전국당구대회'가 17일부터 21일까지 5일간 경남 고성군 일원에서 열린다.
특히, 20일 오후 6시 30분부터는 국내 최대 라이브스트리밍 플랫폼 SOOP과 협업하여 당구장의 새로운 문화를 만드는 목적으로 라이브 음악 토크쇼 '작은 라케스'가 진행 될 예정이다. 작은 라케스에는 유명 인기 스트리머 '밤양갱', '멜론티' 등이 음악 전문 스트리머가 참여하며 기존 당구장을 탈피하고 새로운 스포츠 문화 복합 공간으로 탈바꿈 한다.
한편, 이번 대회는 생활체육 선수 936명과 전문선수 578명 등 총 1514명이 참가해 5일간 열띤 경쟁을 벌인다. 캐롬, 스누커, 잉글리시 빌리아드 종목은 고성군국민체육센터에서 포켓볼 종목은 고성군실내체육관에서 각각 진행된다.
아울러 작년 대회 캐롬 3쿠션 일반부 복식전에서 우승을 차지한 김행직, 최호타 선수와 준우승을 거둔 허정한, 이종훈 선수가 올해도 같은 팀으로 출전하며, 다시 맞붙게 돼 복식전 우승의 향방에도 큰 관심이 쏠리고 있다.
이번 대회는 전 경기 무료로 관람할 수 있으며, 주요 경기는 'SOOP'과 'SOOP TV' 채널을 통해 생중계된다. 세부 경기 일정과 현장 이벤트 정보는 대한당구연맹 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com