스포츠조선

[부음]'86亞게임 체조 금메달'권순성씨 별세-'다이빙 전 국가대표'권하림씨 부친상

최종수정 2025-09-22 11:01

[부음]권순성씨(1986년 서울아시안게임 남자체조 금메달리스트) 본인상, 권하림씨(여자 다이빙 전 국가대표) 부친상=22일, 서울 아산병원 장례식장 10호실(지하 1층), 발인 24일 오전 5시40분. (02)3010-2000.

<
/div>

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 마이클 잭슨, 사생활 폭로 터졌다 "부부관계 없는 결혼, 아이들에 집착"[SC이슈]

2.

‘빨간 눈’ 이동건, 1% 희귀병 진단 "송곳으로 찌르는 고통" (미우새)

3.

'내년 결혼' 신지, '태도 달라진 김종민'에 의미심장 "가정 꾸리니 달라져"

4.

김종국, '돈 쓴' 결혼식 축의금 공개됐다 "유재석-최다니엘 돌았냐고"[SC리뷰]

5.

"10월 예약도 마감"...미용사 된 이지현, "니들은 남편 있지?" 플렉스 자랑

스포츠 많이본뉴스
1.

[핫포커스] '초대박! 1억달러 사나이가 돌아왔다' 타격감 물오른 김하성, 시즌 3호 홈런 폭발+개인 최다타이 9경기 연속안타 행진. 조기 FA가능성 UP

2.

손흥민 초대박! '생애최초' 플레이오프 진출→유로파 이어 트로피 늘린다…감독과 이별 임박 '우승 간절하다'

3.

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'

4.

'홍명보호 초대형 호재' 카스트로프 위기→오히려 대박! 분데스리가 선발 데뷔 '종횡무진 활약'...뮌헨글라트바흐, 레버쿠젠과 1-1 무

5.

"솔직히 말하면·…" 역대 세번째도 만족 못한다? '타구단 군침' 정성 들인 이유 분명했다

스포츠 많이본뉴스
1.

[핫포커스] '초대박! 1억달러 사나이가 돌아왔다' 타격감 물오른 김하성, 시즌 3호 홈런 폭발+개인 최다타이 9경기 연속안타 행진. 조기 FA가능성 UP

2.

손흥민 초대박! '생애최초' 플레이오프 진출→유로파 이어 트로피 늘린다…감독과 이별 임박 '우승 간절하다'

3.

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'

4.

'홍명보호 초대형 호재' 카스트로프 위기→오히려 대박! 분데스리가 선발 데뷔 '종횡무진 활약'...뮌헨글라트바흐, 레버쿠젠과 1-1 무

5.

"솔직히 말하면·…" 역대 세번째도 만족 못한다? '타구단 군침' 정성 들인 이유 분명했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.