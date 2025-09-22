스포츠조선

대한컬링연맹, 2025~2026시즌 컬링 슈퍼리그 공식 스폰서 모집

기사입력 2025-09-22 19:00


대한컬링연맹, 2025~2026시즌 컬링 슈퍼리그 공식 스폰서 모집

[스포츠조선 김가을 기자]대한컬링연맹이 11월 18일 개막하는 2025~2026시즌 컬링 슈퍼리그 공식 스폰서를 공개 모집한다.

컬링 슈퍼리그는 국내 컬링 최상위 리그 대회로, 지난 시즌 출범했다. 2025~2026시즌 컬링 슈퍼리그는 내년 1월 1일까지 경기도 의정부컬링장에서 열린다. 이번 시즌에도 한국을 대표하는 남녀 4인조 팀들이 참가한다.

슈퍼리그 공식 스폰서는 경기장 내 각종 광고권 및 방송 광고 등 마케팅 권리를 갖는다. 스폰서 규모에 따라 타이틀(메인) 스폰서, 프리미엄 스폰서 등으로 나뉜다. 자세한 사항은 대한컬링연맹을 통해 확인할 수 있다.

대한컬링연맹은 "컬링의 대중화와 발전에 동참할 뜻있는 기업이 적극적으로 참여하길 기대한다"고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com



