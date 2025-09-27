엑시스 글로벌 파트너스 이상웅 대표, 승리한 이보미에게 트로피 시상[로드FC]

기사입력 2025-09-27 16:35


엑시스 글로벌 파트너스 이상웅 대표, 승리한 이보미에게 트로피 시상[로드…

엑시스 글로벌 파트너스 이상웅 대표가 27일 안산 상록수체육관에서 열린 굽네 ROAD FC 074 아톰급 매치에서 승리한 이보미에게 트로피를 시상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=로드FC

<
/div>

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 백화점 이어 성수동 입점 CEO 됐다..사업가로 날개 훨훨

2.

서수남 “전유성, 몸 안 챙기더니..‘빨리 가고 싶다’던 말 진담 돼”

3.

도경완, 장윤정♥에 "본인 2억 차를..왜 내 차 사준 것처럼 말하나" 불만 폭발

4.

한예슬, 타투 합법화되자마자 '♥남편과 커플 문신'..의외의 디자인

5.

'선미 워터밤 댄서' 차현승, 백혈병 투병 "내 삶 멈췄지만 이겨낼 것" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-파라스포츠의 아름다운 도전" 배동현 이사장 IPC위원장 선거 '아쉬운 패배'...파슨스 3연임 성공[현장 속보]

2.

KIA 로테이션 공개! KT가 지뢰 밟았다.. SSG는 쾌재? 삼성-김태형 → KT-올러 → SSG-이도현 → 삼성-양현종

3.

기선제압 성공, 천군만마까지 합세했다…"어제부터 뛰려고 했는데"

4.

161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구 삼진[ML리뷰]

5.

'대이변' 도로공사, 컵대회 우승 1순위 GS칼텍스에 3대1 역전승…2번째 우승 도전[여수 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-파라스포츠의 아름다운 도전" 배동현 이사장 IPC위원장 선거 '아쉬운 패배'...파슨스 3연임 성공[현장 속보]

2.

KIA 로테이션 공개! KT가 지뢰 밟았다.. SSG는 쾌재? 삼성-김태형 → KT-올러 → SSG-이도현 → 삼성-양현종

3.

기선제압 성공, 천군만마까지 합세했다…"어제부터 뛰려고 했는데"

4.

161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구 삼진[ML리뷰]

5.

'대이변' 도로공사, 컵대회 우승 1순위 GS칼텍스에 3대1 역전승…2번째 우승 도전[여수 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.