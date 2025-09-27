GN푸드 중국지사 김영철 대표, 승리한 이정현에게 트로피 시상[로드FC]

기사입력 2025-09-27 19:40


GN푸드 중국지사 김영철 대표, 승리한 이정현에게 트로피 시상[로드FC]

GN푸드 중국지사 김영철 대표가 27일 안산 상록수체육관에서 열린 굽네 ROAD FC 074 플라이급 타이틀전에서 승리한 이정현에게 트로피를 시상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=로드FC



