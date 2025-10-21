'삼성, 안방서 시리즈 주도권 잡을까' 프로토 승부식 124회차, PO …

|
|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가오는 21일 오후 6시30분 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 '2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전' 삼성라이온즈(홈)-한화이글스(원정) 경기를 대상으로 한 프로토 승부식 124회차 게임이 발매 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.
양 팀은 앞선 1, 2차전에서 1승씩을 나눠 가졌다. 지난 1차전에서는 한화가 9대8로 극적인 역전승을 거뒀다. 불안한 투구를 보인 선발 폰세를 대신해 타선이 뒷심을 발휘했고, 채은성의 결승타로 18년 만에 포스트시즌 홈 승리를 기록했다.
이어 2차전에서는 삼성이 반격에 성공했다. 삼성은 7대3 완승을 거두며 시리즈를 원점으로 돌렸다. 경기 초반 한화 리베라토에게 홈런을 허용했으나, 3회와 4회에 집중타를 터뜨리며 분위기를 가져왔고 값진 원정 1승을 챙겼다.
한국스포츠레저 관계자는 "1승 1패로 균형을 이룬 상황에서 치러지는 3차전은 두 팀 모두에게 결정적인 분수령이 될 경기"라며, "프로토 승부식 124회차의 다양한 게임 유형을 통해 스포츠 팬들이 더욱 박진감 있게 즐기길 바란다"고 전했다.
한편, 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성라이온즈(홈)-한화이글스(원정)전 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 124회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
|