'삼성, 안방서 시리즈 주도권 잡을까' 프로토 승부식 124회차, PO 3차전 삼성-한화전 게임 마감 임박

기사입력 2025-10-21 10:41


'삼성, 안방서 시리즈 주도권 잡을까' 프로토 승부식 124회차, PO …

'삼성, 안방서 시리즈 주도권 잡을까' 프로토 승부식 124회차, PO …

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가오는 21일 오후 6시30분 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 '2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전' 삼성라이온즈(홈)-한화이글스(원정) 경기를 대상으로 한 프로토 승부식 124회차 게임이 발매 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.

이번 회차는 일반(11번), 승1패(12번), 핸디캡(13번), 언더오버(14번), SUM(15번), 전반일반(16번), 전반핸디캡(17번), 전반언더오버(18번) 등 다양한 유형으로 구성되어 있다.

해당 게임들은 게임 시작 시간인 21일 오후 6시30분까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다. 또한, 같은 경기를 대상으로 하는 '야구토토 매치 11회차' 게임도 함께 발매 중이다.

양 팀은 앞선 1, 2차전에서 1승씩을 나눠 가졌다. 지난 1차전에서는 한화가 9대8로 극적인 역전승을 거뒀다. 불안한 투구를 보인 선발 폰세를 대신해 타선이 뒷심을 발휘했고, 채은성의 결승타로 18년 만에 포스트시즌 홈 승리를 기록했다.

이어 2차전에서는 삼성이 반격에 성공했다. 삼성은 7대3 완승을 거두며 시리즈를 원점으로 돌렸다. 경기 초반 한화 리베라토에게 홈런을 허용했으나, 3회와 4회에 집중타를 터뜨리며 분위기를 가져왔고 값진 원정 1승을 챙겼다.

양팀이 1승 1패로 팽팽하게 맞선 가운데, 삼성의 안방인 대구에서 열리는 3차전은 시리즈 전체의 주도권을 좌우할 핵심 승부처가 될 전망이다. 삼성에서는 후라도, 한화에서는 류현진이 선발 투수로 등판할 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 "1승 1패로 균형을 이룬 상황에서 치러지는 3차전은 두 팀 모두에게 결정적인 분수령이 될 경기"라며, "프로토 승부식 124회차의 다양한 게임 유형을 통해 스포츠 팬들이 더욱 박진감 있게 즐기길 바란다"고 전했다.

한편, 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성라이온즈(홈)-한화이글스(원정)전 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 124회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com


'삼성, 안방서 시리즈 주도권 잡을까' 프로토 승부식 124회차, PO …

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

영상까지 추가 공개…이이경, 계속되는 폭로에 사생활 논란 확산[SC이슈]

3.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'80억 빚' 신동엽, 사업 실패·빚 보증 심경 "방송 끝나면 전화만 300통"

스포츠 많이본뉴스
1.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

2.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

3.

[단독] '타격 꼴찌' 키움, KS 이끈 코치 다시 모셔온다…강병식 코치 2년 만에 전격 복귀

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

스포츠 많이본뉴스
1.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

2.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

3.

[단독] '타격 꼴찌' 키움, KS 이끈 코치 다시 모셔온다…강병식 코치 2년 만에 전격 복귀

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.