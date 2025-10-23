'한국 안녕'→'中 영웅' 린샤오쥔, '올림픽 빨간불' 반전 만든다! "…

|
[스포츠조선 이현석 기자]중국 쇼트트랙이 다음 월드투어를 위한 만반의 준비에 돌입한다. 린샤오쥔도 전폭적인 지원을 받을 예정이다.
남자 대표팀에서 린샤오쥔(한국명 임효준)의 부진이 뼈아팠다. 린샤오쥔은 한때 태극마크를 달고 빙판을 누볐던 쇼트트랙 스타였다. 2018년 평창 동계올림픽에서 1500m 결선에서 1위로 결승선을 통과하며 금메달리스트가 됐었으나, 2019년 불미스러운 일에 휘말리며 한동안 자격 정지 징계를 받았다. 이후 2020년 중국 귀화를 결정했다. 이후 린샤오쥔이라는 이름으로 중국 대표팀 에이스로 발돋움했다.
이어 '중국은 두 번의 월드투어에서 부진한 성적을 거뒀다. 쿼터를 위한 포인트 우위를 확보하지 못했다. 이번 훈련과 그단스크로 이어지는 대회 경기력에 따라 동계올림픽 출전권 확보 여부가 결정될 것이다'고 했다.
특히 린샤오쥔의 컨디션 회복에 집중했다. 넷이즈는 '린샤오쥔의 경기력이 상당히 주목을 받고 있다. 부상이 아마도 경기력에 큰 영향을 미쳤을 것이다. 해외 훈련 기간 동안 린샤오쥔은 전폭적인 지원을 받으며 집중 훈련에 돌입할 예정이다. 최고의 컨디션을 되찾으리라 기대된다'고 밝혔다. 위기에 빠진 중국 대표팀이 린샤오쥔의 반등과 함께 반전을 만들 수 있을지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com