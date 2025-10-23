'보고 job go, 듣고 it go' 문화와 함께 자란 삼척시의 미래→…

|
[스포츠조선 이현석 기자]"한 달 캠프도 열어줬으면 좋겠다"
엄청난 열기를 자랑했다. 삼척교육지원청을 통해 삼척시 내 30명 내외의 초등학생들을 선발할 예정이었는데, 참가를 받기 시작하고 얼마 지나지 않아 150명이 모집됐다. 뜨거운 참가 의지에 별도의 선정위원회를 거쳐야 했고, 30명의 학생들이 이번 진로멘토링 캠프에 참여할 수 있었다. 문화 체험 진로 멘토링 캠프의 인기를 체감할 수 있었다.
2박3일 캠프의 마무리는 서울대학교에서 이뤄졌다. 서울대학교 캠퍼스 탐방을 통해 다양한 교육 환경을 경험하고, 구체적인 진로 목표 설정을 꿈꿔볼 수 있는 기회를 제공했다. 학생들은 대학 체육시설에서 체험을 하며 고등교육 환경을 직접 몸으로서 느껴봤다. 서울대학교 미술관을 비롯해 교내에 여러 교육 공간도 탐방하고, 멘토들에게 직접 설명까지 들으며 즐거운 시간을 보냈다.
표민서 학생 또한 "나와 친구들 모두 적극적으로 진로를 탐험하고, 질문도 하며 진지하게 임했다. 처음에는 2박3일을 어떻게 보낼까 걱정했다. 오히려 짧게 느껴졌다. 방학 때 한 달 캠프도 열어줬으면 좋겠다. 관심 가는 분야가 있었는데 자세하고 이해하기 쉽게 설명해주셔서 좋았다. 이제부터 내 꿈에 대해 진지하게 고민해보고 자기주도 학습도 해야겠다"고 소감을 밝혔다.
문화체험으로 가을 단풍처럼 알록달록해진 삼척시 청소년들의 꿈은 삼척으로 돌아가 지역을 가득 채울 예정이다. 삼척시는 자라난 꿈들이 채울 더 아름답고 다양한 풍경의 미래를 그린다.
