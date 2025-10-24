'신성, 기대주 잠재우다' 김영원, PBA 128강서 전재형 꺾고 64강행

기사입력 2025-10-24 14:24


'신성, 기대주 잠재우다' 김영원, PBA 128강서 전재형 꺾고 64강…
김영원. 사진제공=PBA

프로당구 PBA의 '신성' 김영원(하림)이 '기대주' 전재형을 상대로 완승을 거두고 64강에 진출했다.

김영원은 23일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 6차투어 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 128강 2일차서 전재형을 상대로 세트스코어 3-0 완승을 거두고 64강 진출에 성공했다. 전재형은 앞선 5차 투어에서 와일드카드로 출전해 인상적인 활약을 펼치며 기대주로 주목받았지만, 김영원의 벽을 넘지 못했다.

경험의 차이가 승패를 갈랐다. 전재형은 1세트를 11-3으로 앞서나갔다. 그러나 김영원이 4이닝부터 7이닝까지 연속으로 총 12점(5-4-2-1점)을 따내며 순식간에 15-11(7이닝)로 역전승을 만들어냈다. 전재형은 4이닝 연속 공타에 그치며 승리를 놓쳤다.

이 승리로 자신감을 얻은 김영원은 2세트에서도 2이닝째 하이런 8점을 터트린 끝에 5이닝 만에 15-5로 승리했다. 기세는 완전히 김영원 쪽으로 넘어갔다. 김영원은 3세트에도 7이닝 만에 15-8로 승리했다. 김영원은 이날 애버리지 2.368을 기록하는 등 쾌조의 컨디션을 선보였다.

전재형을 잡은 김영원은 64강에서 원호수를 상대한다. 두 선수는 지난 2023~2024시즌 드림투어(2부) 5차전 결승에서 한 차례 격돌한 바 있다. 당시에는 풀세트 접전 끝에 원호수가 승리했다. 김영원이 복수에 성공할 지 주목된다.


'신성, 기대주 잠재우다' 김영원, PBA 128강서 전재형 꺾고 64강…
에디 레펜스. 사진제공=PBA
한편, 지난 5차 투어(크라운해태 챔피언십 한가위) 우승자 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카)는 드림투어 2차전 우승자 김태융을 세트스코어 3대0으로 꺾었다. 개막전(우리금융캐피탈) 우승자 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드) 2차투어(하나카드 챔피언십) 우승자 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)도 각각 오영제와 김기원을 3대0으로 돌려세웠다.

'스페인 전설' 다니엘 산체스(웰컴저축은행)는 정찬국을 세트스코어 3대0으로, '미스터 매직' 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)는 3대1로 박지호를 제압했다. 박인수는 김영섭을 상대로 애버리지 3.462를 기록하며 세트스코어 3대0으로 이겼다.

이밖에 이충복(하이원리조트) 응우옌꾸옥응우옌(베트남·하나카드) 김병호(하나카드) 마민껌(베트남·NH농협카드) 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈) 륏피 체네트(튀르키예·하이원리조트) 신정주(하나카드) 등도 64강 대열에 합류했다. 반면 김준태(하림) 조건휘(SK렌터카) 쩐득민(베트남·하림) 부라크 하샤시(튀르키예·하이원리조트)는 128강에서 패배하며 대회 일정을 조기에 마감했다.


이날 함께 진행된 LPBA 32강에서는 이미래(하이원리조트)가 김진아(하나카드)를 세트스코어 3대0으로 잡아내고 3개 대회 연속 16강 진출에 성공했다. 강지은(SK렌터카)은 팀 동료 히다 오리에(일본·SK렌터카)를 3-0으로 제쳤으며, 한지은(에스와이)도 전지연을 3대0으로 꺾었다. '기대주' 박정현(하림)도 고은경을 3대1로 이겼다. 이밖에 김다희(하이원리조트) 김상아(하림) 이마리 황민지(NH농협카드)도 16강 대열에 합류했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

프랑스 명품 ‘지방시’ 가문 며느리 된 한국인..“사교계 최고 결혼식”

2.

'故신해철 위절제 수술' 의사, 다른 환자도 숨졌다…한달 간 6번 수술 비극(형수다2)

3.

故김수미 뜻 따라..서효림♥정명호, 에세이 인세 전액 기부 [공식]

4.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 강하늘 "'얼굴 천재' 차은우, 피곤해하는 모습조차 재밌더라"

5.

안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어"

스포츠 많이본뉴스
1.

독일 최고 기자 독점 보도, 김민재 또 최악의 소식 "방출 가능성"→뮌헨, 英 국대 비밀 면담

2.

'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋은 경험하고 있습니다"

3.

[공식발표]'개막 7연패' 대구 한국가스공사, '새 外人' 닉 퍼킨스 합류 '25일 KCC전부터 출전 가능'

4.

2연속 2차 연장혈투+SGA 커리어 하이 55점 폭발. OKC, 인디애나 혈투 끝에 제압 2연승

5.

오타니도 있었는데? 'MVP 3회' 슈퍼스타의 충격 고백…에인절스 라커룸에서 이뤄진 '가혹 행위' 눈쌀 [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

독일 최고 기자 독점 보도, 김민재 또 최악의 소식 "방출 가능성"→뮌헨, 英 국대 비밀 면담

2.

'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋은 경험하고 있습니다"

3.

[공식발표]'개막 7연패' 대구 한국가스공사, '새 外人' 닉 퍼킨스 합류 '25일 KCC전부터 출전 가능'

4.

2연속 2차 연장혈투+SGA 커리어 하이 55점 폭발. OKC, 인디애나 혈투 끝에 제압 2연승

5.

오타니도 있었는데? 'MVP 3회' 슈퍼스타의 충격 고백…에인절스 라커룸에서 이뤄진 '가혹 행위' 눈쌀 [SC이슈]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.