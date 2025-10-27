"결국 시간에 따라잡힐 것"...부상에 흔들리는 GOAT, 中 충격 주장…

|
[스포츠조선 이현석 기자]'테니스 GOAT' 노박 조코비치(세르비아)를 향한 충격적인 주장이 등장했다.
27일 프랑스 파리에서 개막하는 남자프로테니스(ATP) 투어 롤렉스 파리 마스터스는 1년에 9개 대회가 열리는 ATP 마스터스 등급에 해당하는 대회다. 1987년생으로 이미 노장 반열에 오른 조코비치는 올해 9개의 마스터스 대회 중 5개 대회에만 참가했으며, 특히 지난 5월 로마 마스터스부터 9월 신시내티 오픈까지 3개 대회 연속 불참한 바 있다. 이번 파리 마스터스 또한 참가가 불발됐다.
하지만 조코비치는 여러 주장에에도 불구하고 선수 경력을 이어나갈 가능성이 크다. 그는 최근 인터뷰를 통해 선수 상활 연장에 대한 강한 의지를 드러낸 바 있다. 그는 "내가 어디까지 갈 수 있는지 정말 보고 싶다"며 "르브론 제임스는 마흔 살인데도 여전히 강하다. 호날두와 톰 브래디도 마흔 살이 넘어서까지 선수 생활을 했다. 정말 믿기지 않는다. 그들이 나에게 영감을 줬다"고 밝혔다.
