'내 위로 다 꿇어! 10대의 대반란' 프로당구 최대이변 등장. 18세 당구천재 김영원, 스페인 레전드 산체스 상대 리버스 스윕 우승

기사입력 2025-10-29 08:50


김영원이 시상식이 끝나고 포효하며 기념 사진을 찍고 있다. 사진제공=PBA

날카로운 눈매로 샷을 시도하는 김영원(왼쪽부터). 사진제공=PBA

[스포츠조선 이원만 기자] '내 위로 다 꿇어!'

무시무시한 반란이 프로당구 PBA 무대 위에 펼쳐졌다. 새로 등장한 별이 하늘 위에서 찬란히 빛나는 레전드를 격파하는 이변이 펼쳐졌다.

반란을 이끈 무서운 10대는 '당구천재', '신성' 등으로 불리는 김영원(하림)이다.

아직은 '청년'보다는 '청소년'에 가까운 만 18세의 김영원이 스페인 출신의 '3쿠션 전설' 다니엘 산체스(51·웰컴저축은행)를 결승에서 꺾으며 우승컵을 들어 올렸다. 더 놀라운 건 김영원이 우승컵을 들어 올린 게 처음이 아니라는 점이다. 지난해에 이어 벌써 개인 통산 2번째 PBA투어 우승의 기염을 토했다.

김영원은 28일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 6차투어 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 결승전에서 산체스를 상대로 풀세트 접전 끝에 세트스코어 4대3(13-15, 15-8, 6-15, 7-15, 15-7, 15-5, 11-7)으로 극적인 역전승을 거두며 우승을 달성했다.

이로써 김영원은 지난 2024~2025시즌 6차투어(NH농협카드 챔피언십)에 이어 1년 만에 개인 통산 두 번째 우승컵을 들어 올렸다. 이 우승은 PBA 역대 최연소(만 17세)로 우승 기록이었다. 우승상금 1억원을 더한 김영원은 누적 상금 2억 6800만원을 기록하면서 누적 상금 랭킹도 종전 24위서 12위로 뛰어올랐다.


결승전을 앞두고 악수를 나누는 김영원과 다니엘 산체스(왼쪽부터). 사진제공=PBA
김영원은 대회 한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 '웰컴톱랭킹'(상금 400만원)도 따냈다. 김영원은 16강에서 응오딘나이(베트남?SK렌터카)를 상대로 무려 3.462의 애버리지를 기록했다.

초반 두 세트는 팽팽했다. 1세트는 산체스가 15-13으로 승리했다. 산체스는 초구부터 연속 8득점하며 기선을 잡았다. 그러나 김영원도 끝까지 추격해 13점까지 뽑았다. 김영원은 2세트를 따냈다. 초구에 6연속 득점에 성공하며 꾸준히 점수를 뽑아 11-2까지 격차를 벌렸다. 결국 15-8로 이겼다.


하지만 3, 4세트는 산체스가 완전히 주도했다. 산체스는 3세트 2이닝 째 무려 14점을 연속으로 기록하며 겨우 4이닝 만에 15-6으로 승리했다. 4세트 역시 3이닝 째부터 4-1-5-3-1-1점을 연속으로 올리며 15-7(8이닝)로 김영원을 제압했다.

세트스코어는 3-1이 됐다. 우승까지 단 1세트만 남은 상황. '스페인 전설' 산체스가 그대로 우승을 따내는 듯 했다.

그러나 여기서부터 놀라운 반전 드라마가 펼쳐졌다. 김영원이 연달아 3세트를 따내며 '리버스 스윕'으로 우승을 달성하는 대이변을 만들어냈다.

김영원은 우선 5세트 2이닝 째 뱅크샷 2개를 포함해 하이런 7점을 내며 7-2로 리드한 뒤 3이닝 4득점과 4이닝 2득점으로 13-7을 만들었다. 이후 6이닝 때 2점을 추가해 15-7(6이닝)로 승리하며 한 세트를 만회했다.

이를 바탕으로 6세트 역시 10이닝 만에 15-5로 따냈다. 승부는 결국 최종 7세트에서 판가름나게 됐다.


결승전이 끝난 뒤 우승컵을 옆에 두고 포옹을 하는 김영원과 다니엘 산체스(왼쪽부터). 사진제공=PBA
7세트는 한치 앞을 알 수 없는 대접전이었다. 2이닝까지 두 선수 모두 5점을 뽑았다. 이후 산체스가 3이닝 째 2득점하고, 김영원은 1득점에 그쳤다. 산체스가 7-6으로 다시 리드, 김영원의 반란을 잠재우는 듯 했다.

그러나 승부는 한 순간에 결정됐다. 이어진 4이닝. 산체스가 방심한 듯 공타에 그쳤다. 공격권을 이어받은 김영원은 이 틈을 놓치지 않았다. 곧바로 하이런 5점을 뽑아내며 11-7로 긴 승부에 마침표를 찍었다.

김영원은 "상대가 상대인 만큼, 이긴다는 생각은 전혀 없이 배운다는 생각으로 경기에 들어갔다"며 "우상이라고 할 수 있는 상대와 맞붙을 수 있어서 기뻤고, 존경하는 선수와 결승전을 할 수 있어 영광스러웠다"면서 "우상을 이긴 두 번째 우승이 더욱 기쁘다. 첫 우승 후 두 번 더 우승을 하겠다고 했는데, 최선을 다해 이뤄보겠다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

