2025 광주 세계3쿠션당구월드컵, 광주 빛고을체육관에서 성대한 개막…세…

'2025 광주 세계3쿠션당구월드컵'이 2일 오후 2시, 광주광역시 빛고을체육관에서 화려한 개막식을 열고 본격적인 대회의 막을 올렸다. 이번 대회는 세계캐롬연맹(UMB)과 아시아캐롬당구연맹(ACBC)이 공동 주최하고, 대한당구연맹 및 광주광역시당구연맹이 주관한다.
개막식과 함께 인기 스포츠 스트리머 감스트가
'2025 광주 세계3쿠션당구월드컵 홍보대사'로 위촉되었다. 감스트는 "내가 태어나고 자란 광주에서 이렇게 귀중한 역할을 맡게 되어 매우 영광스럽다"며, "이번 대회를 더 많은 분께 알리고 성공적인 개최를 위해 함께 노력하겠다"고 밝혔다.
또한, 대회는 3일부터 9일까지 7일간 펼쳐지며, 예선부터 결승까지 전 경기가 생중계될 예정이다. 시청은 SOOP TV, ENA SPORTS, Ball TV에서 가능하며, 모바일·인터넷 플랫폼에서는 SOOP 채널을 통해 동시 송출된다. 공연 및 중계 대행사 측은 이번 중계가 국내 당구 팬층은 물론 글로벌 팬들에게도 당구 종목의 매력을 전달하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.
티켓은 '숲토어(SOOP STORE)'에서 구매 가능하며, 현장 관람은 물론 팬미팅·사인회 등 다양한 부가 프로그램이 함께 운영된다.
