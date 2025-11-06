'경악! 이젠 무서울 정도다' LPBA 차세대 스타 정수빈, '퀸 킬러'…

|
이제 더 이상 '차세대 스타'라는 수식어는 어울리지 않는다. 이미 당대의 스타이자, '당구여제'를 쓰러트린 '퀸 킬러'다.
엄청난 명승부가 펼쳐졌다. 김가영이 치고 나가면, 정수빈이 끈질기게 따라붙는 양상의 박빙승부였다.
보통 이런 상황이면 정수빈의 기가 꺾이게 마련이다. 하지만 정수빈은 오히려 투지를 불태웠다. 4세트 4-4 동점에서 김가영이 공타의 늪에 빠지자 안정적인 스토로크를 앞세워 착실히 점수를 쌓아가더니 결국 11-4로 이겼다.
이로써 세트스코어는 2-2 동점. 결국 승부는 최종 5세트 승부치기에서 갈리게 됐다.
김가영의 선공으로 승부치기 세트가 시작됐다. 김가영은 첫 이닝에 3점을 올렸다. 나쁘지 않은 페이스였다. 하지만 이미 '리미터'가 해제된 정수빈의 위력은 상상 그 이상이었다. 0-3에서 후공에 나선 정수빈은 앞 돌리기를 정확히 성공시켰다. 다음 공의 뱅크 샷 배치가 나왔다. 정수빈이 흔들림 없이 샷을 성공시켰다. 3-3 동점. 계속된 옆 돌리기 찬스. 정수빈의 샷은 이번에도 정확했다.
결국 정수빈이 4-3으로 승부치기 세트를 따내며 '여제'를 쓰러트렸다. 정수빈은 지난 시즌 2차투어(하나카드 챔피언십) 64강전에서도 김가영을 16이닝 접전 끝에 25대23으로 꺾은 바 있다. '퀸 킬러'의 명성이 하루아침에 만들어진 게 아니라는 뜻이다. 강적을 상대로 더 강한 힘을 발휘하는 스타플레이어다.
한편, LPBA 16강에서 최혜미(웰컴저축은행) 김다희(하이원리조트) 김보미 황민지(이상 NH농협카드) 백민주(크라운해태) 김민영(우리금융캐피탈) 이우경(에스와이)이 16강 대열에 합류했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com