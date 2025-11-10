충격! 청주시청 선수, 충북 마라톤대회 중 차량에 치여 '의식 불명'

최종수정 2025-11-10 14:53

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]마라톤 대회 중 끔찍한 사고가 발생했다.

10일 오전 10시께 충북 옥천군 구간에서 진행된 모 마라톤대회에서 1t 포터 트럭이 청주시청 운동부 선수인 A(25)씨를 치었다. 이 사고로 A씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 현재 의식이 없는 것으로 알려졌다.

사고는 출발 지점에서 약 100ｍ 떨어진 곳에서 발생했다. 1차로를 주행 중이던 1t 포터 차량이 갑자기 2차로로 끼어들면서 선수를 충격한 것으로 전해졌다.

해당 마라톤대회는 충청북도육상연맹 등이 주관하는 시군 대항전으로, 이날부터 3일간 진행될 예정이었다.

경찰은 사고 경위를 조사 중이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

