'내년 1월 한국서 빅뱅' 시너 "오징어게임 재밌게 봤다"·알카라스 "韓 음식 먹고파"

기사입력 2025-11-25 09:43


'내년 1월 한국서 빅뱅' 시너 "오징어게임 재밌게 봤다"·알카라스 "韓…

[스포츠조선 윤진만 기자]세계 테니스계의 새로운 시대를 이끄는 두 황제인, 카를로스 알카라스(세계랭킹 1위·스페인)와 야닉 시너(2위·이탈리아)가 내년 1월로 예정된 '슈퍼매치'를 앞두고 출사표를 던졌다.

알카라스와 시너는 내년 1월 10일 오후 4시 인스파이어 아레나에서 '현대카드 슈퍼매치 14'를 펼친다. 세계 최고의 테니스 스타의 단독 이벤트 매치에 한국뿐 아니라 전 세계가 주목하고 있다.

알카라스는 25일 '현대카드 슈퍼매치 14' 주관사인 세마스포츠마케팅을 통해 "한국 팬 앞에서 경기할 기회를 갖는다는 사실이 정말 큰 동기부여가 됐다. 한국은 선수들 사이에서도 팬들의 열정이 대단하다고 알려져 있어, 직접 그 분위기를 느껴보고 싶었다. 또한 새로운 환경에서 플레이하는 경험은 시즌 준비 과정에서 큰 도움이 된다. 호주오픈을 앞두고 몸 상태와 감각을 점검하는 데도 좋은 기회가 될 것이라고 생각했다"라고 참가 배경을 설명했다.

이어 "무엇보다 슈퍼매치는 조코비치-로딕, 페더러-샘프러스, 페더러-나달, 샤라포바-비너스 등 이름만 들어도 특별한 매치업들이 이어져 온 전통 있는 이벤트다. 그 명단에 나와 시너의 이름이 함께 들어간다는 사실만으로도 큰 영광이라고 느낀다"라고 내년 1월 방한에 대한 기대감을 숨기지 않았다.

그는 "이번 기회에 한국 문화를 더 가까이에서 경험해보고 싶다. 또 개인적으로는 한국 음식을 꼭 먹어보고 싶다는 생각을 계속했다. 짧은 일정이겠지만, 한국에서의 시간을 최대한 즐기고 싶다"라고 했다.

시너는 "한국에 가본 적이 없어서 어떤 곳인지, 또 그곳 사람들은 어떤지 직접 경험해보고 싶었다. 그런 점이 정말 기대된다. 게다가 이런 이벤트 매치는 나뿐만 아니라 카를로스에게도 좋은 기회라고 생각한다. 한국의 테니스 팬들 앞에서 이렇게 경기를 할 수 있다는 것 자체가 굉장히 특별하다. 또 호주오픈을 앞두고 적어도 한 번은 경기 감각을 되찾을 수 있다는 점도 큰 이유다. 실제로 코트에서 경기 흐름과 느낌을 다시 몸에 익히는 것이 시즌 준비에 큰 도움이 된다. 이런 점들을 모두 고려해 이번 초청을 기꺼이 받아들였다"라고 말했다.


'내년 1월 한국서 빅뱅' 시너 "오징어게임 재밌게 봤다"·알카라스 "韓…
'오징어게임'을 재미있게 봤다는 시너는 "서울에 다녀온 사람들이 세상에서 가장 아름다운 도시 중 하나라고 말해줬다. 그래서 이번 방한을 정말 기대하고 있다"라고 했다.

시너는 대중이 시너와 알카라스에게 페더러와 나달과 같은 라이벌 구도를 기대한다는 질문에 "라이벌 관계는 우리 스포츠에서 굉장히 중요한 부분이다. 예전에는 로저, 라파, 노박, 앤디가 만들어낸 대단한 라이벌 구도가 있었고, 그 이전 세대에서도 늘 그런 흐름이 이어져 왔다. 테니스 역사 속에서 라이벌 관계는 항상 존재해 왔고, 그게 이 스포츠의 매력을 만드는 데 큰 역할을 해왔다고 생각한다. 그래서 알카라스와 그런 구도를 형성하고 있다는 이야기를 들으면 나도 기분이 좋다. 물론 우리 둘만의 경쟁으로 국한되는 건 아니다. 투어에는 훌륭한 선수들이 정말 많고, 다양한 매치업이 만들어지고 있다. 라이벌 관계라는 건 팬들에게도, 선수들에게도 특별한 의미가 있다. 이런 요소들이 테니스를 더 흥미롭게 만들고, 나 역시 그 흐름 안에 있다는 사실이 즐겁다"라고 말했다.


알카라스도 "이런 비교는 선수로서 매우 영광스러운 일이다. 테니스 팬들이 우리 경기를 보고 그렇게 느낀다는 것 자체가 큰 의미가 있다고 생각한다. 스포츠에서 라이벌 구도는 팬들의 관심을 더 높이는 요소이고, 나 역시 성장하는 과정에서 라파와 로저의 경쟁을 보며 많은 영감을 받았다. 시너와 난 이미 여러 큰 무대에서 만나 치열한 경기를 펼쳐왔다. 그랜드슬램 결승에서도 여러 번 맞붙었고, 서로를 더 강하게 만드는 존재라고 생각한다. 아직 둘 다 커리어가 많이 남아 있기 때문에 앞으로도 서로를 성장시키는 좋은 라이벌 관계를 계속 이어갈 수 있을 것이라 기대한다"라고 했다.

알카라스는 시너에 대해 "코트에서 숨길 것이 없을 정도로 서로의 플레이를 잘 안다. 시너는 약점이 없다. 공격력은 강하고, 수비에서도 놀라울만큼 빠르고 안정적이다. 2025시즌에는 그랜드슬램 2회 우승, ATP 파이널스 우승등 압도적인 활약을 보였다. 시너와 경기할 땐 한 순간의 방심도 허용되지 않는다. 첫 포인트부터 마지막 포인트까지 100%를 쏟아야 이길 기회를 만들 수 있다"라고 추켜세웠다. 시너도 "알카라스는 약점이 거의 없는 최고의 선수다. 그를 상대하는 건 늘 큰 도전이지만, 그런 만큼 재미도 있다. 매 경기 다른 이야기와 흐름이 펼쳐지기 때문에 더 흥미롭다. 그리고 알카라스는 정말 빠르다. 그래서 그를 뚫기가 쉽지 않다. 정신력도 강해 매 포인트를 마지막 포인트처럼 집중해서 플레이해야 한다"라고 화답했다.

한편, '현대카드 슈퍼매치 14'는 지난 18일 티켓 오픈 후 단 10분만에 매진됐다. 주관사 세마스포츠마케팅측은 '이번 티켓팅에 성공하지 못한 테니스 팬들은 취소수수료 마감일에 맞춰 발생하는 취소 티켓을 추가로 구매하기 위한 취켓팅의 기회에 도전할 수 있다. 결제 실패분 역시 실시간으로 재오픈되므로, 이미 매진된 날짜라 해도 수시로 페이지를 새로 고침할 필요가 있다. 성공적인 취켓팅을 위해서는 예매 사이트 회원가입과 본인 인증은 미리 끝내두고, 결제수단 역시 사전 등록해두어야 한다'라고 조언했다.

프랑스 Tarkett테니스 코트와 호주오픈 공식볼, ATP 공식파트너사인 던롭 AO테니스볼, AI와 다수의 고속 카메라를 활용한 호크아이 라이브 기술을 결합한 실시간 자동 판독 시스템을 준비하는 등 선수들의 수준에 맞는 경기 환경을 조성하기 위해 만전을 기하고 있다고 덧붙였다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"팀 동료 뺨을 때렸다" EPL 역사상 최악의 퇴장 사건 발생!…'자멸' 에버턴에 0-1 패한 '폭소클럽' 맨유

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"팀 동료 뺨을 때렸다" EPL 역사상 최악의 퇴장 사건 발생!…'자멸' 에버턴에 0-1 패한 '폭소클럽' 맨유

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.