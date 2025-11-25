'韓 반전 성공!' 최민정-김길리 '금빛 질주'→남자 계주 金 수확...…

[스포츠조선 이현석 기자]한국 쇼트트랙이 금빛 질주에 성공했다. 월드투어 3차 대회에서 기대감을 키우는 성적을 거뒀다.
한국 남녀 쇼트트랙 대표팀이 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 마지막 날 '금빛 질주'와 함께 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 1개로 대회를 마쳤다.
금빛 질주의 선봉에는 김길리와 최민정(이상 성남시청)이 있었다. 김길리는 24일(한국시각) 폴란드 그단스크에서 열린 대회 여자부 1500m 결선에서 2분30초610의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 금메달을 목에 걸었다. 함께 결선에 오른 최민정 또한 2분30초656으로 김길리에 이어 2위를 차지해 은메달을 획득했다. 김길리는 7명이 출전한 결승전 레이스 초반 후미에서 기회를 엿보다 7랩에서 1위로 올라섰다가 후반에 3위로 밀렸지만, 13랩에서 2위로 올라선 뒤 마지막 바퀴에서 선두로 치고 나와 금메달을 수확했다. 최민정도 13랩까지 4위에서 틈을 엿보다 김길리와 함께 마지막 질주에 나선 뒤 2위로 결승선을 통과하며 은메달을 수집했다.
두 선수는 임종언(노원고) 이정민(성남시청)과 함께 호흡을 맙춘 혼성계주 결선에서도 2분40초155로 1위를 기록하며 금메달을 획득했다. 김길리는 대회 2관왕에 올랐다. 최민정은 여자 500m 결선에서 43초773으로 3위에 오르며 동메달도 따냈다. 최민정은 혼성계주 금메달, 여자 1500m 은메달, 여자 500m 동메달까지 3개의 메달을 수확했다. 남자부는 개인 종목에서 메달을 수확하지 못했지만, 5000m계주에서 7분7초098의 기록으로 중국(7분14초517)과 이탈리아(7분16초683)를 따돌리고 1위로 결승선을 통과했다.
한국은 지난 월드투어 2차대회에서 금메달 1개와 은메달 3개, 동메달 1개에 그쳤다. 반면 이번 월드투어 3차 대회에서는 금메달 3개와 은메달 1개, 동메달 1개로 반등한 성적을 기록하며 기대감을 높였다. 특히 여자 개인 종목에서 김길리가 성적 반등과 함께 월드투어 개인종목 첫 금메달을 목에 걸은 점과 최민정이 2차 대회에 이어 두 대회 연속 메달을 목에 걸며 경기력을 유지한 점이 돋보였다.
아쉬움은 남자 개인 종목에서 터져나왔다. 남자부는 지난 몬트리올 2차 대회 당시에도 남자 1000m 황대헌(1분25초587)의 동메달을 제외하면 개인종목 메달이 없었다. 부진한 흐름이 이번 3차 대회에서도 이어졌다. 기대주였던 임종언을 비롯해 개인 종목에서 메달을 획득하지 못했다. 반면 2차대회에서 무려 5관왕을 기록했던 '캐나다 괴물' 윌리엄 단지누는 다시 한번 괴력을 과시했다. 단지누는 이번 대회 남자 500m 결선에서 40초849로 1위, 남자 1500m 결선에서 2분24초153으로 1위를 차지해 2관왕에 성공했다. 다가올 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서도 가장 큰 위협이 될 전망이다. 이현석 기자 digh1229@sportschosun.com