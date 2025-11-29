아쉬워라! '단독 점프 실수' 차준환, 올림픽 1차 선발전 쇼트 3위...여자 싱글 쇼트 신지아 2위→선두는 김유재

기사입력 2025-11-29 19:30


[목동=스포츠조선 이현석 기자]한국 피겨 '남자 싱글 간판' 차준환이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 출전권 획득을 위한 1차 선발전 쇼트 프로그램에서 3위를 차지했다.

차준환은 29일 서울 목동아이스링크에서 열린 '2025년 전국남녀 피겨스케이팅 회장배 랭킹대회' 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 40.69점에 예술점수(PCS) 42.22점을 합쳐 82.91점을 기록하며 3위를 기록했다. 1위는 최하빈(한광고·87.52점), 2위는 서민규(경신고·85.71점)가 차지했다.

이번 대회는 다가오는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 나설 대표팀 선수를 뽑기 위한 1차 선발전이다. 2차 선발전은 2026년 1월 예정된 제 80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회다. 1, 2차 대회 성장을 합산해 남녀 싱글 종목에 출전 선수를 확정한다. 앞서 차준환은 3월 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 남자 싱글에서 7위에 오르며 동계 올림픽 남자 싱글 출전권 '1+1장'을 따냈고, 뒤이어 김현겸(고려대)이 9월 열린 올림픽 추가 예선전 퀄리파잉 대회에서 5위를 차지해 2장을 확정했다.

차준환은 이날 쇼트 프로그램 시작에서 흔들렸다. 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코(4회전)를 2회전으로 처리했다. 시니어 쇼트프로그램 규정상 단독 3회전 이상 점프를 반드시 수행해야 한다. 이를 충족하지 못하며 해당 요소는 0점으로 처리됐다.

다행히 능숙하게 흐름을 회복하며 이후 과제들을 착실히 수행했다. 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션을 성공시키며 수행점수(GOE) 1.43점까지 챙겨 만회했다. 이어진 플라잉 카멜 스핀도 군더더기가 없었다. 후반부 연기도 마찬가지였다. 가산점 10%가 붙는 연기를 안정적으로 보여줬다. 트리플 악셀(8.80)을 완벽하게 수행하고 GOE 2.29점을 기록한 차준환은 이어진 풋 싯 스핀(레벨 4), 스텝 시스(레벨4), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)까지 최고난도로 수행하며 연기를 마쳤다.

선두 최하빈은 쿼드러플 러츠(11.50점)를 잘 수행하며 GOE 2.46점도 챙겼고, 이어지는 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프와 10% 가산점 구간에서 뛴 트리플 악셀까지 모두 성공해 가산점을 챙겼다. TES 49.69점·PCS 37.83점으로 1위에 올랐다.


여자부에서는 '기대주' 신지아(세화여고)가 TES 39.52점, PCS 33.54점을 합쳐 72.06점을 받아 2위에 올랐다. 연기 시간 초과로 1점이 감점됐음에도 뛰어난 성적을 거뒀다. 신지아는 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션에서 안정적인 점프로 GOE 1.52점도 챙겼다. 더블 악셀까지 안정적으로 성공시켰고, 플라잉 카멜 스핀과 스텝 시퀀스, 레이백 스핀에서 레벨4로 최고난도 수행에 성공했다. 1위 김유재(수리고)는 TES 42.53점, PCS 30.63점으로 73.16점을 기록해 선두에 올랐다. 다만 연령 요건을 충족하지 못해 올림픽 출전 자격이 없다.

지난 3월 2025 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회에서 여자 싱글 9위와 10위에 오르며 티켓 2장을 따냈던 김채연(경기도빙상경기연맹)과 이해인(고려대)은 3위와 4위에 올랐다. 김채연은 클린 연기를 펼친 끝에 71.60점(TES 38.82점·PCS 32.78점)을 획득했으며, 이해인은 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 쿼터 랜딩 판정으로 GOE -0.51점을 손해보면서 66.68점(TES 35.61점·PCS 31.07점)으로 4위에 그쳤다.


1차 선발전 첫날 쇼트 프로그램을 마무리한 선수들은 30일 같은 장소에서 프리스케이팅을 진행해 올림픽으로 향하는 경쟁을 이어갈 예정이다.


목동=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

