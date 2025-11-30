"韓쇼트트랙,밀라노 빨간불" 4차대회 첫날 노메달X최민정-김길리 3000…

[스포츠조선 전영지 기자]한국 쇼트트랙 대표팀이 2026년 밀라노·코르티나 동계 올림픽 남자 500ｍ 출전권 3장을 확보하지 못할 위기에 놓였다.
대표팀은 30일(한국시각) 네덜란드 도르드레흐트 스포르트불레바르에서 열린 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 남자 500ｍ에서 메달 획득에 실패했다.
남자 500m 준준결승에서 임종언(노원고)과 황대헌(강원도청)이 각각 조 5위, 6위에 그쳐 준결선행이 무산됐고, 신동민(고려대)은 패자부활전에서 떨어졌다. 이로써 대표팀은 올림픽 쿼터가 걸린 올 시즌 1∼4차 월드투어 남자 500ｍ에서 단 1개의 메달도 획득하지 못했다.한국은 전통적 약세 종목이었던 남자 500m에서 국가별 올림픽 출전권을 2장만 확보할 전망이다.
올림픽 출전권은 네 차례 월드투어 성적 중 선수별 상위 3개 성적을 합산해 높은 순서대로 남녀 500ｍ와 1000ｍ는 총 32장, 1500ｍ는 36장을 국가별로 배분한다. 국가당 종목별 최대 3장의 출전권을 받을 수 있다. 남녀 계주는 각각 8개 팀, 혼성 계주는 12개 팀이 출전권을 받는다. 한국은 월드투어 3차 대회까지 남자 500m 순위에서 황대헌이 23위, 임종언이 29위로 단 2명만 32위 안에 들었다. ISU는 내달 12일 쇼트트랙 올림픽 종목별 예선 순위와 출전권 확보 여부를 각 국가연맹에 통보할 예정이다.
남자 500ｍ뿐 아니라 여자 500ｍ도 올림픽 쿼터 3장 확보가 불투명하다. 대표팀은 1일 대회 여자 500ｍ에서 마지막 기회에 도전한다. 대표팀은 메달 레이스가 시작된 대회 첫날 전 종목에서 메달 획득에 실패하며 밀라노올림픽이 임박한 시점, 우려를 자아냈다. 남자 1500ｍ에 출전한 임종언과 이정민(성남시청)은 준결선 탈락, 신동민은 결선 6위에 그쳤고 여자 1000ｍ에선 믿었던 최민정, 김길리(이상 성남시청)가 준결선 1조, 2조에서 각각 4위에 그쳐 결선에 오르지 못했다. 최민정과 김길리가 함께 나선 여자 3000ｍ 계주 결선서도 네덜란드, 이탈리아, 미국에 밀려 4위를 기록, 포디움을 놓쳤다. 다행히 남녀 500ｍ를 제외한 나머지 종목에선 올 시즌 꾸준히 최상위권 성적을 이어온 덕분에 출전권 3장은 무난히 확보할 전망이다.
한편 이날 열린 남자 500ｍ 결선에선 '재미교포' 앤드루 허(한국명 허재영)가 남자 쇼트트랙 최강 윌리엄 단지누(캐나다)를 제치고 금메달을 획득하는 대이변을 연출했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com