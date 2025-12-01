'5470건 적중' 축구토토 승무패 79회차 총 환급액 12억1226만원…

|
국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 축구토토 승무패 79회차의 적중결과를 발표했다.
이어, 2등은 34건(713만970원), 3등은 520건(23만3130원), 4등은 4914건(4만9340원)이었으며, 이를 모두 합산한 총 적중 건수는 5470건, 총 환급금액은 12억1226만9340원으로 집계됐다.
한편, 오는 4일 오전 8시부터 참여할 수 있는 축구토토 승무패 80회차는 EPL 및 세리에A 주요 빅매치들이 대거 포함됐다. 이번 회차에는 ▲본머스-첼시(2경기) ▲맨시티-선덜랜드(4경기) ▲토트넘-브렌트퍼드(6경기) ▲인테르-코모1907(7경기) ▲칼리아리-AS로마(11경기) ▲라치오-볼로냐(13경기) ▲나폴리-유벤투스(14경기) 등이 선정됐다.
한국스포츠레저 관계자는 "79회차는 EPL과 라리가에서 의외의 결과들이 발생했지만, 참여자들의 심도 있는 분석으로 1등부터 4등까지 적중자가 다수 나왔다"라며 "80회차는 EPL 및 세리에A 빅매치들이 포함된 만큼, 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.
축구토토 승무패 79회차 적중결과와 80회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com
