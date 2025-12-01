'5470건 적중' 축구토토 승무패 79회차 총 환급액 12억1226만원…80회차 4일 오전 8시부터 ?u매 개시

기사입력 2025-12-01 11:39


'5470건 적중' 축구토토 승무패 79회차 총 환급액 12억1226만원…

국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 축구토토 승무패 79회차의 적중결과를 발표했다.

이번 게임은 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 지난 11월 30일부터 12월 1일까지 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 프리메라리가(라리가) 14경기를 대상으로 한 것이다.

1일 베트맨에 공지된 적중 결과에 따르면 1등(14경기 모두 적중)은 2건이었고, 이에 따른 개별 환급금액은 각 3억306만6000원이다.

이어, 2등은 34건(713만970원), 3등은 520건(23만3130원), 4등은 4914건(4만9340원)이었으며, 이를 모두 합산한 총 적중 건수는 5470건, 총 환급금액은 12억1226만9340원으로 집계됐다.

축구토토 승무패 79회차 14경기 결과는 승(홈팀 승) 3경기, 무승부 2경기, 패(원정 승) 9경기로 나타났다.

이번 회차에서는 EPL과 라리가에서 전반적으로 이변이 속출하며 적중 난이도를 끌어올렸다. 프리미어리그(EPL)에서는 상위권 팀들간의 대결로 주목을 받았던 첼시-아스널(12경기)전이 1대1 무승부로 끝나며 승부를 결정짓지 못했고, 토트넘-풀럼(5경기)전에서는 안방 경기를 펼친 토트넘이 1대2로 경기를 내줬다.


'5470건 적중' 축구토토 승무패 79회차 총 환급액 12억1226만원…
라리가에서도 예측하기 힘든 승부가 이어졌다. 리그 2위 레알마드리드가 강등권에 위치한 18위 지로나와 1대1로 비겨 충격을 안겼다.

한편, 오는 4일 오전 8시부터 참여할 수 있는 축구토토 승무패 80회차는 EPL 및 세리에A 주요 빅매치들이 대거 포함됐다. 이번 회차에는 ▲본머스-첼시(2경기) ▲맨시티-선덜랜드(4경기) ▲토트넘-브렌트퍼드(6경기) ▲인테르-코모1907(7경기) ▲칼리아리-AS로마(11경기) ▲라치오-볼로냐(13경기) ▲나폴리-유벤투스(14경기) 등이 선정됐다.


한국스포츠레저 관계자는 "79회차는 EPL과 라리가에서 의외의 결과들이 발생했지만, 참여자들의 심도 있는 분석으로 1등부터 4등까지 적중자가 다수 나왔다"라며 "80회차는 EPL 및 세리에A 빅매치들이 포함된 만큼, 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.

축구토토 승무패 79회차 적중결과와 80회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com


'5470건 적중' 축구토토 승무패 79회차 총 환급액 12억1226만원…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

2.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

3.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

4.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

5.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

왜 최형우는 KIA의 최종 구애 외면했나…양현종도 삐걱, 진짜 돈 쓸 생각 없나

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

왜 최형우는 KIA의 최종 구애 외면했나…양현종도 삐걱, 진짜 돈 쓸 생각 없나

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.