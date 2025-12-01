'복싱 챔피언' 김남신, 로드FC 헤비급 광역 도발 "다음은 심건오, 금…

|
[스포츠조선 권인하 기자]로드FC 데뷔전을 치르는 '복싱 챔피언' 김남신(37·FLAME GYM)이 헤비급 파이터들을 모조리 도발하고 있다.
이번 경기는 김남신이 먼저 허재혁을 도발하며 성사됐다. 김남신은 계속해서 로드FC에 허재혁과의 대결을 요청했다. 허재혁과는 일면식도 없지만, 계속해서 도발을 멈추지 않았다.
허재혁 입장에서는 황당했지만, 결국 폭발해 로드FC에 경기를 요청하기에 이르렀다.
김남신은 "어렸을 때부터 로드FC의 팬이었다. 국내 최고의 단체 로드FC에서 뛰고 싶다는 생각을 복싱할 때부터 했고, 꿈꾸고 있었다. 그래서 로드FC에 수시로 전화했다. 허재혁보다 힘도 내가 훨씬 세고, 타격이야 내가 워낙 잘하니까 달라진 모습을 보여줘야 대중들이 더 환호하지 않을까 해서 레슬링 훈련 비중을 높였다. 레슬링 국대 출신들과 훈련중이다"라며 경기에 출전하는 소감을 전했다.
허재혁과의 경기가 로드FC 데뷔전인데 김남신은 벌써부터 다음 상대를 언급하며 헤비급 광역 도발을 하고 있다.
그는 "재혁이 다음은 심건오다. 그리고 타이세이, 김태인과의 타이틀전까지 생각하고 있다. 재혁이 빨리 끝내고 심건오 잡으러 가겠다"며 자신의 계획을 전했다.
복싱 매치에 대한 생각도 있다. 지난 9월 열린 허재혁과 '영화배우' 금광산의 경기를 언급하며 "허재혁이 대타로 나가서 준비가 안 돼서 맞고 떨어진 거라고 생각을 한다. 내가 금광산씨와 했으면 반대의 결과가 나왔다. 복싱 매치 잡아 달라. 허재혁 시합 끝나고 바로 할 수도 있다. 2라운드만 쉬고 바로 가능하다"며 금광산과의 대결에 자신감을 보였다.
이제 김남신의 로드FC 데뷔전이 2주도 채 남지 않았다. 김남신이 자신의 계획대로 연승을 달리며 타이틀까지 노릴 수 있을지 팬들의 관심이 모아지고 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com
◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관 오후 4시 30분
[헤비급 세키노 타이세이 VS 배동현]
[웰터급 타이틀전 윤태영 VS 퀘뮤엘 오토니]
[라이트급 타이틀전 카밀 마고메도프 VS 리즈반 리즈바노프]
[페더급 타이틀전 하라구치 신 VS 으르스켈디 두이세예프]
[무제한급 허재혁 VS 김남신]
[플라이급 조준건 VS 정재복]
◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관 오후 2시
[라이트급 최지운 VS 김민형]
[페더급 최은석 VS 최 세르게이]
[-64kg 계약체중 최영찬 VS 알림세이토프 에디]
[미들급 고경진 VS 이영철]
[페더급 천승무 VS 이선주]
[라이트급 오트키르벡 VS 박찬훈]
[플라이급 조수환 VS 김하준]
[밴텀급 김지경 VS 이현빈]
[라이트급 킥복싱 매치 이현석 VS 이윤우]
◇굽네 ROAD FC 076 / 2026년 3월 15일 서울 장충체육관
[글로벌 토너먼트 밴텀급 결승전 김수철 VS 양지용]