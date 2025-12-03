'PBA&LPBA 2연속 우승 가즈아~!' 직전투어 우승자 다니엘 산체스…

'스페인 전설' 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행)와 '부활한 초대 LPBA 퀸' 이미래가 투어 연속우승을 향한 스텝을 경쾌하게 내디뎠다. 직전 투어에서 PBA와 LPBA 우승자가 동시에 상승세를 이어간 것.
산체스는 2일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 8차투어 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' 128강에서 마원희를 세트스코어 3대0으로 가볍게 셧아웃시켰다.
바로 앞서 열린 7차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 우승을 거머쥔 산체스는 그 기세를 그대로 이어가며 마원희를 압도했다. 1세트를 6이닝 만에 15-3으로 따낸 산체스는 2세트에서도 8-6으로 앞선 9이닝째 하이런 7점을 터트리며 15-6으로 끝냈다. 완전히 승기를 잡은 산체스는 3세트도 8이닝 만에 15-6으로 끝내며 마원희를 '광탈'시켰다.
산체스가 쾌조의 상승세를 이어간 것과 달리 이번 시즌 돌풍을 일으키던 'PBA 신성' 김영원(하림)의 기세는 한풀 꺾였다.
김영원. PBA제공
김영원은 128강에서 와일드카드로 대회에 출전한 드림투어(2부) 2차전 우승자 김태융에게 발목을 붙잡히고 말았다. 세트스코어 1-1에서 3세트를 8-15로 내준 게 결정적이었다. 김영원은 4세트에서 만회를 노렸지만, 의욕이 너무 앞서버렸다. 13-14로 뒤지던 11이닝 째 뱅크샷으로 전세 역전을 노렸는데, 이게 정확히 들어가지 않았다. 결국 김태융이 공격권을 이어받아 가볍게 게임포인트를 달성하며 64강 진출권을 따냈다.
이 밖에 전통의 강호들이 PBA 8차투어 64강에 안착했다.
'미스터 매직' 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)는 신주현을 상대로 세트스코어 3대1로 격파했으며, '승부사' 최성원(휴온스)은 '기대주' 전재형을 3대1로 잠재웠다. '튀르키예 강호' 륏피 체네트(하이원리조트)와 김재근(크라운해태)는 각각 3대0으로 진이섭과 서삼일을 무너트렸다. 이번 시즌 우승컵을 들어올렸던 모리 유스케(일본·에스와이)와 이승진도 64강 대열에 합류했다.
이미래. PBA제공
한편, 지난 7차 투어에서 무려 4년8개월 만에 LPBA 우승을 따내며 '부활의 노래'를 불렀던 이미래(하이원리조트) 역시 LPBA 32강에서 히가시우치 나쓰미(일본·크라운해태)를 세트스코어 3대0으로 제압했다. 1세트에 11-2(9이닝)로 이긴 이미래는 2세트엔 20이닝까지 가는 장기전 끝에 11-5로 가져갔고, 3세트엔 11-1(7이닝)로 이기며 경기를 마무리했다. 박정현(하림)은 김한길을 세트스코어 3대0으로 돌려세웠다.
강지은(SK렌터카)은 백민주(크라운해태)를 승부치기 끝에 제쳤고, 히다 오리에(일본·SK렌터카)는 최혜미(웰컴저축은행)를 3-1로 꺾고 16강에 올랐다. 임정숙(크라운해태) 김예은(웰컴저축은행) 김민영(우리금융캐피탈) 박예원도 16강 진출에 성공했다.
대회 5일차인 3일에는 오후 12시부터 PBA 64강이 다섯 턴에 나눠 진행되며, 오후 2시30분과 오후 7시30분에는 LPBA 16강이 함께 열린다.