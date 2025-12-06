올 한해 모터스포츠 결산하는 '2025 KARA PRIZE GIVING'…

대한자동차경주협회가 오는 18일 서울 반포한강공원에 위치한 세빛섬 플로팅아일랜드에서 올 한 해 모터스포츠를 결산하는 최대 규모의 시상식인 '2025 KARA PRIZE GIVING'(KARA 프라이즈 기빙)을 개최한다. 올해 역시 대한자동차경주협회가 공인한 연간 시리즈 대회 전체를 대상으로 트로피를 수여한다.
시상 대회는 2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십, 현대 N 페스티벌, 인제마스터즈 시리즈, KIC-CUP 투어링카 레이스, 넥센타이어 스피드웨이 모터 페스티벌, 문화체육관광부장관배 KIC-CUP 카트 레이싱, 충청북도 도지사배 MOTO ARENA 카트 레이싱, 로탁스 맥스 챌린지, KDS(KIC-CUP 드리프트 시리즈) 등 9개 시리즈다.
공인대회 입상자 시상 외에도, 부문별 대상에 해당하는 올해의 드라이버상(남/여), 올해의 레이싱 팀상, 올해의 기록상, 올해의 오피셜상, 올해의 서킷상 등 KARA가 주관하는 시상 부문이 이어진다.
모터스포츠를 보다 친근하게 즐기고 참여할 수 있도록, KARA는 올해도 주요 부문에 대한 일반 대중을 대상으로 사전 투표를 운영한다. 사전 투표가 반영되는 종목은 '올해의 드라이버상', '올해의 레이싱팀상', '올해의 여성 드라이버상' 등 핵심 3개 부문이며, 미디어단 투표 50%, 위원단 투표 30%, 일반 대중 20%의 비중을 합산해 수상자를 결정한다. 일반 대중 투표는 7일까지 이어지며 협회 홈페이지 및 SNS에 공개된 사전투표 페이지를 통해 모터스포츠 팬이라면 누구나 참여할 수 있다.
시상의 하이라이트는 올해의 상이다. 올해의 드라이버는 김영찬(DCT RACING), 김중군(서한GP), 노동기(금호 SLM), 이정우(O-NE RACING), 이창욱(금호 SLM), 정경훈(비트알앤디) 총 6명의 후보 가운데, 올해를 대표할 단 1명의 드라이버가 탄생한다. 올해의 여성 드라이버상 부문에서는 김지원(비트알앤디), 김태희(브라비오), 서연(스티어모터스), 송예림(DCT 레이싱), 임민진(원레이싱), 전보민(현대 엑스티어) 등 6명이 또 한 번 치열한 경쟁을 예고한다. 올해의 팀 후보로는 비트알앤디, DCT 레이싱, 금호 SLM, O-NE RACING, 서한GP 등 5개팀이 이름을 올렸다.
한편 '2025 KARA PRIZE GIVING'은 CJ대한통운이 협회 오피셜 파트너로 함께 한다. 이밖에 피치스 그룹 코리아, 블랙야크아이앤씨 웍스원, 슈퍼레이스, 플레이그라운드, 벨포레 인터내셔날 모토아레나, 인제스피디움, 로지텍 코리아가 공식 후원사로 참여했으며, 서승범 레이서 기념사업회와 모터스포츠 원로회가 후원에 동참한다.