심혈을 기울인 타이틀전인데 둘 다 계체실패로 취소라니... "기본이 안돼 있다"

기사입력 2025-12-06 15:52


심혈을 기울인 타이틀전인데 둘 다 계체실패로 취소라니... "기본이 안돼…
라이트급 타이틀매치에 나선 마고메도프(왼쪽)와 리즈바노프가 모두 계체에 실패해 타이틀전이 취소됐다. 사진제공=로드FC

심혈을 기울인 타이틀전인데 둘 다 계체실패로 취소라니... "기본이 안돼…
윤태영(왼쪽)과 웰터급 퀘뮤엘 오토니가 로드FC에서 처음으로 열리는 웰터급 타이틀전을 갖는다. 사진제공=로드FC

심혈을 기울인 타이틀전인데 둘 다 계체실패로 취소라니... "기본이 안돼…
세키노 타이세이(왼쪽)와 배동현이 메인이벤트 헤비급 매치를 갖는다. 사진제공=로드FC

[스포츠조선 권인하 기자]로드FC가 심혈을 기울여 준비한 타이틀매치가 어이없게 선수 둘 다 계체량을 실패해 취소되는 사태가 벌어졌다.

로드FC는 7일 장충체육관에서 굽네 ROAD FC 075를 개최해 올해의 넘버시리즈를 마무리한다.

올해의 마지막 대회인만큼 로드FC는 페더급, 라이트급, 웰터급의 3체급 타이틀전을 준비했다.

실력적으로 챔피언이 되더라도 손색이 없게 웰터급 윤태영을 제외한 5명의 출전 선수는 모두 외국인이다.

그런데 중요한 타이틀 매치 하나가 취소됐다. 어이없게 계체량에 실패했다. 그것도 출전 선수 둘 다 실패하는 황당한 사건이 발생했다. 라이트급 매치에서 일어난 일이다.

하루전인 6일 서울 압구정동에 위치한 도무스에서 열린 라이트급 타이틀전 계체량에서 도전자인 리즈반 리즈바노프는 73.1㎏으로 실패했고, 챔피언인 카밀 마고메도프는 70.7㎏으로 실패했다.

계체량에선 체중계의 오차를 생각해 기준 체중에서 0.5㎏을 초과하는 것까지 허용하지만 둘 다 이것까지 넘어가 실패하고 만 것.

리즈바노프는 "초대해 주셔서 감사하다. 로드FC와 상대선수에 사과드린다"면서 "체중 조절에 어려움이 있어서 건강상의 이유로 정해진 체중을 맞추지 못했다"라고 밝혔다.


마고메도프는 "로드FC와 팬들께 진심으로 사과드리고 싶다"면서 "체중 조절에 어려움이 있었다. 여러 방법을 해봤는데 맞추지 못했다. 아쉽다"라고 말했다.

메인 이벤트인 2부의 나머지 5경기는 모두 계체량을 통과해 7일 경기 준비를 마쳤다.

이들 뿐만 아니라 1부 -57㎏ 플라이급의 김하준이 400g 초과, -70㎏ 라이트급 매치의 오트키르벡은 300g 초과해 실패했고, -64㎏ 계약체중 매치에서 나선 알림세이토프 에디는 무려 4.5㎏이나 넘어섰다.

에디의 상대인 최영찬은 마이크를 잡고 "오늘 계체 실패한 선수가 많다. 기본이 안돼 있는 것 같다"면서 "아마추어도 아니고 프로 선수가 4.5㎏을 초과한 것은 뺄 생각이 없는 거 아닌가"라며 일침을 날렸다.

계체 실패한 경기가 4경기나 되지만 마고메도프-리즈바토프의 라이트급 타이틀전만 취소가 확정됐고, 나머지 3경기는 그대로 진행될 예정이다. 500g 미만을 초과한 김하준과 오트키르백은 한 라운드만 5점 감점을 당하지만 4.5㎏이나 초과한 에디는 라운드당 10점 감점을 당하고 경기를 하게 된다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 이번엔 ‘주사 이모·항우울제’ 논란..불법 의료 의혹 터졌다

2.

‘현대家 며느리’ 노현정, 재정 이슈에도 나눔 근황…여전한 단아함

3.

안선영의 눈물 고백 “치매 母, 딸은 잊어도 노래는 기억”

4.

아이돌 XG 코코나, 가슴 절제 수술 흉터 공개→ 커밍아웃 “난 여자 아닌 남자”

5.

넷마블문화재단, 9일 넷마블 사옥에서 '2025 넷마블&코웨이 나눔 데이' 개최

스포츠 많이본뉴스
1.

하늘은 일본을 버리셨습니까, 또또 월드컵 죽음의 조...모리야스 감독 한숨 "너무 어려운 조"

2.

'와 5900억 특급' 다저스 초대형 트레이드설…야마모토보다 비싼 에이스까지 독식하나

3.

'징계 절차는 아냐' KFA, '신태용 폭행 논란' 조사 시작...울산에 경위 요청

4.

폰세-와이스 이어 앤더슨도 떠났다…마운드 경쟁구도 재편, 누가 왕좌의 주인공 될까 [SC포커스]

5.

'충격의 셀프 방출' 사과문 호소에도 후폭풍 거세다…김재환 보고도 같은 선택 할 수 있을까

스포츠 많이본뉴스
1.

하늘은 일본을 버리셨습니까, 또또 월드컵 죽음의 조...모리야스 감독 한숨 "너무 어려운 조"

2.

'와 5900억 특급' 다저스 초대형 트레이드설…야마모토보다 비싼 에이스까지 독식하나

3.

'징계 절차는 아냐' KFA, '신태용 폭행 논란' 조사 시작...울산에 경위 요청

4.

폰세-와이스 이어 앤더슨도 떠났다…마운드 경쟁구도 재편, 누가 왕좌의 주인공 될까 [SC포커스]

5.

'충격의 셀프 방출' 사과문 호소에도 후폭풍 거세다…김재환 보고도 같은 선택 할 수 있을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.